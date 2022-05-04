Ermenistan'da hükümet karşıtı göstericilerin parlamento binasına zorla gireceği iddiası - Son Dakika
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Ermenistan'da hükümet karşıtı göstericilerin parlamento binasına zorla gireceği iddiası

04.05.2022 15:32
Ermenistan'da hükümet karşıtı göstericilerin parlamento binasına zorla gireceği iddiası

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), ülkede 1 Mayıs'tan itibaren hükümet karşıtı protestolarını artıran göstericilerin parlamento binasını oturum sırasında ele geçirmeyi planladığına dair güvenilir istihbarat edindiğini iddia etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), ülkede 1 Mayıs'tan itibaren hükümet karşıtı protestolarını artıran göstericilerin parlamento binasını oturum sırasında ele geçirmeyi planladığına dair güvenilir istihbarat edindiğini iddia etti.

Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress, ülkede yaşanan hükümet karşıtı protestolara ilişkin NSS'nin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, protestoları düzenleyenlerin, bugünkü parlamento oturumunda provokasyon yaparak ve parlamento binasını ele geçirerek yasa dışı faaliyetlere önayak olacağına dair "uygulamaya dönük bilgi" alındığı öne sürüldü.

Böylelikle ülkenin iç güvenliğinin istikrarsızlaştırılacağı ve kamu düzeni ile güvenliğin bozulacağı ifade edilen açıklamada, protestoları düzenleyenlere ve protestoculara herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmamaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, aksi takdirde tüm sorumluluğun gösterileri organize edenlerde olacağına işaret edildi.

Yasalara uyan vatandaşların da uyarıldığı açıklamada, halktan provokasyonlara itibar etmemelerive yasa dışı faaliyetlerde bulunmamaları istendi.

Emniyet yetkililerinden de yapılan benzer açıklamada, göstericilerin bugün parlamento binasını ele geçirmeye teşebbüs edebileceklerine dair istihbaratları olduğu ileri sürüldü.

Erivan'da kamyonlarla yollar kapatıldı

Ermenistan Kamu Radyosunun (Public Radio of Armenia) haberine göre, hükümet karşıtı göstericiler kamyonlarla Erivan'daki birçok yolda kontak kapattı.

Polislerin, olaya müdahalesiyle tüm yollar ulaşıma açıldı.

Diğer yandan, Erivan'daki Fransa Meydanı'nda hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

Polis, önceki günkü gösterilerde 189, dünkü gösterilerde den 237 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da hükümet karşıtı göstericilerin parlamento binasına zorla gireceği iddiası - Son Dakika


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