Üye Girişi
Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok" - Son Dakika

Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok"

14.02.2022 08:52
Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok"

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Artvin'de korku ve paniğe neden oldu.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Artvin'de korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedilen korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Doruk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam saat 21.25 civarında meydana gelen ve merkez üssü Ermenistan olan 5.3 büyüklüğündeki deprem ilimiz genelinde de hissedilmiştir. Konu ile alakalı ilgili birimlerimize yapılan herhangi olumsuz bir ihbar olmamıştır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun."

(Adem Güngör/ İHA)

YORUMLAR
500

Ermenistan, Shirak FA, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: 'Olumsuz durum yok' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:44 İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
08:38 İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedenini otopsi söyleyecek
08:33 KDV indirimi hangi ürünlere yansıyacak? Bugün başlıyor, uymayanlara ceza
08:15 Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti
08:11 Ahmet Davutoğlu zirvede "ittifak yerine koalisyon protokolü" önerdi! 5 lider sıcak bakmadı
08:10 Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası
08:07 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
08:04 Meteoroloji duyurdu: Sağanak, sis ve kar yağışı geliyor!
07:56 Bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Şubat güncel döviz kuru
07:43 Ukrayna ile Rusya arasında savaş kışkırtıcılığı yapıyordu! Kiev'i ilk terk eden ülke ABD oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 08:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement