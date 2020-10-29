Ermenistan'ın saldırılarında bir sivil de hayatını kaybetti - Son Dakika

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun saldırılarında bir daha hayatını kaybetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabı Twiterdan paylaştığı mesajında, "Şimdi. Goranboy'un Tap köyünde bir sivil daha Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından öldürüldü. Füze evlerinin çatısına düştü. Ermenistan'ın savaş suçları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - BAKÜ