Eroğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Eroğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

08.10.2020 15:27
Eroğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Edirne yatırımların en iyisine, en güzeline layık bir şehirdir.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Edirne yatırımların en iyisine, en güzeline layık bir şehirdir. Hükümetlerimiz döneminde takriben 20 milyar liralık yatırım yapılmıştır" dedi.

Eroğlu, bir dizi program için geldiği Edirne'de Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Kentte yapılan yatırımların konuşulduğu ziyaret sonunda Canalp, kente verdiği desteklerden dolayı Eroğlu'na teşekkür etti.

Eroğlu, daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Bir süre İba ile görüşen Eroğlu, daha sonra partililerle bir araya geldi.

Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim şehir Edirne'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, dedesi topçu er Hasanzade Mehmed'in bu bölgede, Balkan Harbinde şehit düştüğünü hatırlattı.

Edirne'ye her gelişinde daha fazla büyüdüğünü, daha fazla geliştiğini gördüğünü vurgulayan Eroğlu, Edirne'nin AK Parti hükümeti döneminde en fazla yatırım alan illerden biri olduğunu anlattı.

Edirne'nin hizmetlerin en iyisine layık olduğunu, kentte yapılan yatırımların da devam ettiğini belirten Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Edirne yatırımların en iyisine, en güzeline layık bir şehirdir. Hükümetlerimiz döneminde takriben 20 milyar liralık yatırım yapılmıştır. Yapılan bu yatırımın takriben 7 milyar lirası bakanlığım döneminde barajlar, göletler, içme suyu temin tesisleri, dere ıslahları, ormancılık faaliyetleri gibi alanlarda yapılmıştır.

Şu anda 37 tane baraj ve göletle bölgeye adeta hayat verdik. Bütün dereler ıslah edildi. Tabiat parkları yapıldı, içme suyu problemi giderildi. Daha eğitimden, sağlığa, hastanelerden, yollara kısacası her alanda Edirne yapılan yatırımlarla kent daha da güzelleşti. Çok daha güzel olacak."

"Kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan'ın yanındayız"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde artık dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Eroğlu, Türkiye'nin kendi topraklarını düşmandan koruyacak güçte olduğunu belitti

Oyun oynayan bazı büyük devletlerin desteğiyle Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını ifade eden Eroğlu, "Biz iki devlet ama tek milletiz, kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Dağlık Karabağ Türk yurdudur, bunu da herkes böyle bilsin" dedi.

İba ise Eroğlu'na Edirne'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, partilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına omuz vermenin mutluluğu içerisinde 2023 ve 2024 yılı hedeflerine hazırladıklarını vurguladı.

Milletvekili Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla sohbet eden Eroğlu, Türkiye'nin bu günlere gelmesini şehit ve gazilere borçlu olduğunu, onların hakkının hiç bir zaman ödeyemeyeceklerini vurguladı.

Şehitliği ziyaret

Eroğlu, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Balkan Savaşı şehidi dedesi Topçu Er Hasanzade Mehmed'in kabri başına da gelen Eroğlu, dedesiyle aynı yıl şehit olan bazı Balkan şehitlerin isimlerini aldı.

Eroğlu'na şehitlik ziyaretinde, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de eşlik etti.

Kanal Edirne Projesi

Milletvekili Eroğlu, Edirne'yi taşkınlardan korumak için yapılan Kanal Edirne adlı baypas kanalında incelemelerde bulundu.

Meriç Nehri'nde su seviyesi arttığında kanalın devreye gireceğini anlatan Eroğlu, "Artık Edirne'de taşkınlar konuşulmayacak. Allah'a şükür çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 8 kilometre büyüklüğündeki kanal, 50 metre genişliğinde oldu. nehirde su seviyesi artınca bir kısmı buraya aktarılacak ve bölge taşkınlardan korunmuş olacak" dedi.

Milletvekili, Edirne, Şehit, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eroğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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