Erol Bulut ticarete atıldı! O şimdi küçük esnaf... - Son Dakika

Erol Bulut ticarete atıldı! O şimdi küçük esnaf...

14.04.2021 09:44
Erol Bulut ticarete atıldı! O şimdi küçük esnaf..., System.String[]

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.

Bulut, Fenerbahçe'de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtı. "Bir Kasap" ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.

Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü "T'bone steak"ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda...

Covid korkuttu Alaçatı'ya indiler

Mercan Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan ve eşi Sedef Mercan, İstanbul'daki koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla birlikte Alaçatı'ya gitti. İşlerini oradan online sürdürmeye karar veren Alpsel Mercan, Alaçatı'daki evlerinde daha izole olacakları için bu kararı almış. Normalde yaz aylarını Alaçatı'da geçiren Mercan çifti, bu yıl planladıklarından daha erken gitmiş oldu.

Patrondan eğitim seferberliği

1912 yılından beri hizmet veren Develi, geleneksel lezzetlerini yeni nesil mekancılık anlayışıyla sunma konusunda çok başarılı.

Pandemi dönemini kendilerini yenilemek için değerlendiren patron Nuri Develi, şimdi de çalışanları için eğitim seferberliği başlattı. Her ay çalışanlarını bir kez İstanbul'un çeşitli restoranlarına yemeğe gönderen Develi, çalışanların farklı mekanların hizmet kalitesi ve menüsü hakkında bilgi sahibi olmasını istiyor.

Ekip, aynı zamanda uzmanlardan etkili iletişim, beden dili, servis yönetimi gibi eğitimler de alıyor. Ekibin bir bölümü geçtiğimiz günlerde Nusret'e yemeğe gitti. O anları "Çalışma arkadaşlarıma açık çek, gidin, gezin, görün demiştim" diye paylaşan Nuri Develi'ye kocaman bir alkış...

Tasarımları Dubai yolcusu

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu'nun tasarımları Dubai yolcusu. 2 yıl önce kurduğu "Lady Estrella"yı Dubai'ye taşımaya hazırlanan Kerimoğlu oldukça heyecanlı. 2 yılda markasıyla dikkat çeken genç tasarımcının Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Bakü ve Lübnan'da çok müşterisi var. Bunun üzerine Dubai'den teklif alan ve geçtiğimiz günlerde imzayı atan Pınar Kerimoğlu, bayram sonrası Dubai mağazasını açmayı planlıyor.

Arkadaşları için 10 çift ayakkabı aldı!

Ayakkabı tutkusuyla tanınan cemiyet hayatının ünlü isimlerimden Gülay Kamaz, CNR EXPO'da gerçekleşen, dünyanın en gözde markalarının katıldığı Uluslararası Ayakkabı ve Moda Fuarı'nın ilk ziyaretçilerinden biri oldu. Pandemi döneminde özellikle ayak rahatlığına çok önem veren Kamaz, fuarda yer alan Eternal ve Rollbab ayakkabı markasından kendine 5 çift satın aldı. Kamaz, arkadaşlarını da unutmadı. Onlar için de rahatlığıyla iddialı olan markanın katlanabilir babetlerinden 10 çift aldı!

Erol Bulut ticarete atıldı! O şimdi küçük esnaf...

Fenerbahçe, Erol Bulut, İstanbul, Dubai, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Erol Bulut ticarete atıldı! O şimdi küçük esnaf... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de çok beğenmeyen de Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de çok beğenmeyen de Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz" Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor

Son Dakika Haberleri
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
11:13 İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi
11:06 Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:37 Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
10:11 İstanbul'da kentsel dönüşümde sözleşme iptalindeki yetki ilçe belediyelerine verildi
İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi         
11:14
AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz         
11:12
Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti         
11:08
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:05
Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti         
10:50
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır         
09:54
Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı         
08:17
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Bulut ticarete atıldı! O şimdi küçük esnaf... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei