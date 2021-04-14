Erol Bulut ticarete atıldı! O şimdi küçük esnaf...

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.

Bulut, Fenerbahçe'de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtı. "Bir Kasap" ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.

Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü "T'bone steak"ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda...

Covid korkuttu Alaçatı'ya indiler

Mercan Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan ve eşi Sedef Mercan, İstanbul'daki koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla birlikte Alaçatı'ya gitti. İşlerini oradan online sürdürmeye karar veren Alpsel Mercan, Alaçatı'daki evlerinde daha izole olacakları için bu kararı almış. Normalde yaz aylarını Alaçatı'da geçiren Mercan çifti, bu yıl planladıklarından daha erken gitmiş oldu.

Patrondan eğitim seferberliği

1912 yılından beri hizmet veren Develi, geleneksel lezzetlerini yeni nesil mekancılık anlayışıyla sunma konusunda çok başarılı.

Pandemi dönemini kendilerini yenilemek için değerlendiren patron Nuri Develi, şimdi de çalışanları için eğitim seferberliği başlattı. Her ay çalışanlarını bir kez İstanbul'un çeşitli restoranlarına yemeğe gönderen Develi, çalışanların farklı mekanların hizmet kalitesi ve menüsü hakkında bilgi sahibi olmasını istiyor.

Ekip, aynı zamanda uzmanlardan etkili iletişim, beden dili, servis yönetimi gibi eğitimler de alıyor. Ekibin bir bölümü geçtiğimiz günlerde Nusret'e yemeğe gitti. O anları "Çalışma arkadaşlarıma açık çek, gidin, gezin, görün demiştim" diye paylaşan Nuri Develi'ye kocaman bir alkış...

Tasarımları Dubai yolcusu

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu'nun tasarımları Dubai yolcusu. 2 yıl önce kurduğu "Lady Estrella"yı Dubai'ye taşımaya hazırlanan Kerimoğlu oldukça heyecanlı. 2 yılda markasıyla dikkat çeken genç tasarımcının Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Bakü ve Lübnan'da çok müşterisi var. Bunun üzerine Dubai'den teklif alan ve geçtiğimiz günlerde imzayı atan Pınar Kerimoğlu, bayram sonrası Dubai mağazasını açmayı planlıyor.

Arkadaşları için 10 çift ayakkabı aldı!

Ayakkabı tutkusuyla tanınan cemiyet hayatının ünlü isimlerimden Gülay Kamaz, CNR EXPO'da gerçekleşen, dünyanın en gözde markalarının katıldığı Uluslararası Ayakkabı ve Moda Fuarı'nın ilk ziyaretçilerinden biri oldu. Pandemi döneminde özellikle ayak rahatlığına çok önem veren Kamaz, fuarda yer alan Eternal ve Rollbab ayakkabı markasından kendine 5 çift satın aldı. Kamaz, arkadaşlarını da unutmadı. Onlar için de rahatlığıyla iddialı olan markanın katlanabilir babetlerinden 10 çift aldı!