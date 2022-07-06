ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

06.07.2022 17:18
ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 15 bölümden mezun olan 1100 öğrenciyi kutladığını bildirdi.

Mühendislik Fakültesi'nin Erciyes Üniversitesinin lokomotiflerinden olduğunu belirten Çalış, "Erciyes Üniversite dünyada tanınan bir üniversite. Amacımız, araştırma üniversiteleri arasında 8'inci sırada olan Erciyes Üniversitesini Türkiye'deki ilk 5 üniversite arasına sokmak. Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da mezun olan öğrencileri kutladığını belirterek, her birine hayatta başarı diledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Obeıd Mohamednoor Obeıd Abdalla, mezun öğrencilere mühendislik yemini ettirdi, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törene, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA

Mustafa Çalış, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement