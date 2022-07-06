ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 15 bölümden mezun olan 1100 öğrenciyi kutladığını bildirdi.

Mühendislik Fakültesi'nin Erciyes Üniversitesinin lokomotiflerinden olduğunu belirten Çalış, "Erciyes Üniversite dünyada tanınan bir üniversite. Amacımız, araştırma üniversiteleri arasında 8'inci sırada olan Erciyes Üniversitesini Türkiye'deki ilk 5 üniversite arasına sokmak. Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da mezun olan öğrencileri kutladığını belirterek, her birine hayatta başarı diledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Obeıd Mohamednoor Obeıd Abdalla, mezun öğrencilere mühendislik yemini ettirdi, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törene, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.