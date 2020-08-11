Erzincan'da AK Partili kadınlar, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Erzincan'da AK Partili kadınlar, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzincan'da AK Partili kadınlar, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Avukat Rahşan Külünk ve yönetimi, Erzincan Adliyesine giderek yazar Abdurrahman Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir.

Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız.

Hem partimizin içinde, hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur. AK Parti aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir: Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır. Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan, merkezi ve yerel Meclislerde tarihimizin en yüksek katılımı sağlanmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün bu hak ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 5- 10 bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. Her şeyden önce milletimiz ahde vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye devirlerine ait, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur. Sadece ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir.

Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle Ak kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. Ak kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir! Ak kadınlar hiçbir zaman papatya da olmamıştır! Ak kadınlar hiç kimse tarafından AK Partili/ AKP'li gibi ayrıştırılamaz! Ak kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır! Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız! Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız! Son 10 yılda dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümle

dijital ağlar, akıllı telefonlar, sosyal platformlar, sinema film ve diziler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı tedbirleri geliştirmeye devam edeceğiz! Genç nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere ve kötülüklere karşı savaşımız da dün olduğu gibi bugün de artarak devam edecektir. Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki binbir zahmet ile ter akıtan, devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz. Ak kadınlarımız bugünlere büyük mücadeleler vererek, zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor zamanlarında meydanlarda, en önlerde yer aldı. 15 Temmuz başta olmak üzere, 28 Şubat, 27 Nisan, 17 \ 25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleri ile birlikte ciddi mücadeleler verdi. Ak kadınlar olarak bizler, 28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdeki mücadelemizi sadece ve sadece hak ve özgürlüklerimizi kazanabilmek için yaptık. O mücadelelerimizi de, daha sonra başkalarına karşı bir üstünlük, övünç, saldırı vesilesi veya istismar aracı olarak kullanmadık. Liderimizin riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlük girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz. ve asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Biz Ak kadınlar asırlardır durdurduğumuz yerdeyiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve Partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk.

Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız. Tüm basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu vesile ile selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunarız." - ERZİNCAN

Abdurrahman Dilipak, AK Parti, Erzincan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erzincan'da AK Partili kadınlar, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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