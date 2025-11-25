Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
25.11.2025 19:21  Güncelleme: 20:08
Erzincan'da bir evde 67 yaşındaki baba ile 34 yaşındaki oğlu, tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda babanın, oğlunu vurduktan sonra kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Erzincan'da baba ile oğlu silahla vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu.

BİRİ YATAKTA DİĞERİ AVLUDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri 716 sokaktaki ikamete gitti. Savcılıktan alınan izin sonrası eve girildi. Evde yatakta 34 yaşındaki Yasin Karakoç ve avluda da 67 yaşındaki baba Reşit Karakoç'un cansız bedenleri bulundu. İkisinin de tabancayla vurularak öldükleri belirlendi.

BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının evdeki ilk incelemelerinde, babanın oğlunu vurduktan sonra kendisini de vurarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, baba ile oğlun cenazeleri incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Erzincan, Olaylar, Güncel, Son Dakika

19:58
