Erzincan'da hava ulaşımına rüzgar engeli - Son Dakika

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Erzincan Havalimanı 'na iniş yapmak isteyen TK 7078 sefer sayılı yolcu uçağı, ters rüzgar nedeniyle Erzincan Havalimanı'na iniş yapmadı.

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