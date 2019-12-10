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Erzincan'da sahte rapor operasyonu

6 saat önce

ERZİNCAN'da, sahte engelli ve sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3'ü sağlık personeli 17 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da sahte rapor operasyonu, System.String[]

ERZİNCAN'da, sahte engelli ve sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3'ü sağlık personeli 17 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet İl Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, usulsüz şekilde engelli raporu çıkardıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik takip sonucu belirlenen zanlılara, sahte engelli ve sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. Erzincan merkezli İzmir, Adana, İstanbul, Bursa ve Antalya'da illerinde 3 hastane personeli olmak üzere 17 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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