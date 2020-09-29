Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi - Son Dakika

Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi

Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan bir tanıtım toplantısı düzenledi.

Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi, System.String[]

Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan bir tanıtım toplantısı düzenledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Burhan Çakır, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Pancar Ekicileri Kooperatif Başkan Vekili Oktay Efe, Erzurum-Erzincan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.

Toplantıda ilk olarak proje hakkında bilgi veren Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Biz Türkşeker olarak bir başımıza bir şeyler yapma şansımız yok. Ancak bir araya gelirsek çiftçimizle, yerel yöneticilerimizle, ilgili kurumlarımızla çiftçilerimizle, tarım sektöründe bulunan herkesle bir araya gelirsek o zaman bir şeyleri başarırız. Bizim sizlerden istirhamımız ne kadar yerelde küçük çiftçimiz desteğe ihtiyaç duyan çiftçimiz varsa bu sisteme girmelerini öneriyoruz" dedi

Ardından söz alan Milletvekili Burhan Çakır, Türkşeker'in başlattığı bu proje sayesinde çiftçilerin kazanacağına inandığını söyleyerek hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Toplantıda son olarak konuşan Vali Mehmet Makas, Erzincan'da lokomotif sektörlerin en başında tarım ve hayvancılık olduğuna vurgu yaparak, plansız üretimden dolayı çiftçinin para kazanamadığını söyledi. Türkşeker'in bu projesi sayesinde planlı üretimin de başlangıcı olacağını söyleyen Vali Makas, projenin Türkiye'ye ve Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde devam ederek, proje detayları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi
Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi

Burhan Çakır, Milletvekili, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı         
15:44
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir         
14:59
Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı         
14:44
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı         
14:26
İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler         
13:06
Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar         
12:32
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da Türkşeker'in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei