Erzincan'daki gazilere milli mücadele madalyası tevcih edildi

Erzincan
'dan Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan gazilere Milli Mücadele madalyası tevcih edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele madalyaları düzenlenen törenle tevcih edildi.
Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonu'nda düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş
, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun
, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek
, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve yakınları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan programda konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Kıbrıs gazilerinin üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek, emsalsiz bir zafer kazandığını ifade ederek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk savaş tarihinde altın bir sayfa olduğunu kaydetti. Başkan Taş, kendilerine tevcih edilen Milli Mücadele Madalyalarını onur nişanesi olarak taşıyacaklarını söyledi.
Ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ise Kıbrıs Barış Harekatı'na Erzincan'dan 114 kişinin katıldığını belirterek, 73 gazinin ise hala hayatta kaldığını aktardı.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise yaptığı konuşmada tüm milli mücadele kahramanlarına minnet ve şükranlarını ileterek, tüm şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.
Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş yaptığı konuşmada; "Şanlı tarihimiz büyük zaferlerle dolu. Bunlardan bir tanesi de 1573 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ydı. Bu harekatla Doğu Akdeniz
'de ki hakimiyetimizi daha çok perçinlemiş olduk. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kaldıktan sonra 93 harbinden sonra İngilizler bırakmak zorunda kaldık. Osmanlının mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti adadaki soydaşlarımızın uğradıkları zulümlere, işkenceye ve soykırıma göz yummayarak, 20 Temmuz 1974 'te Kıbrıs'a çıktı." Dedi.
Konuşmaların ardından Erzincan'da ki gazilerin Kıbrıs Barış Harekatın'da yaşanan mücadeleleri aktardığı sinevizyon katılımcılara izletildi.
Daha sonra ise Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları tarafından gazilere Milli Mücadele madalyaları tevcih edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZİNCAN