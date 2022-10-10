AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlerle buluştu (1) - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlerle buluştu (1)

10.10.2022 23:32

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Ortak refahın, güvenliğin, barışın ve kardeşliğin daha da fazla geliştirilmesi için Türkiye başta olmak üzere bütün Türk devletleri ve bölge ülkeleri birlikte çalışma kararlılığındayız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Ortak refahın, güvenliğin, barışın ve kardeşliğin daha da fazla geliştirilmesi için Türkiye başta olmak üzere bütün Türk devletleri ve bölge ülkeleri birlikte çalışma kararlılığındayız." dedi.

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kütüphanesinde, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında "Gençlik Buluşması" programında üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, soru cevap şeklinde gerçekleşen programda, Türk Devletleri Teşkilatının Avrupa Birliği'ne kıyasla çok daha yeni bir teşkilat olduğunu söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatının Balkanlardan başlayıp Doğu Türkistan'a kadar uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde 45 tarihi şehrinin bulunduğunu ve 2 gözlemci, 5 asil 7 üyesi bulunan genç bir teşkilat olduğunu bildiren Yıldırım, "Geçen yıl İstanbul Zirvesi'nde teşkilatın ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi ve artık kurumsal bir kimlik kazandı." dedi.

Yıldırım, öncelikli hedeflerinin ortak alfabe, tarih, coğrafya, ulaşım ve iletişim altyapısının tam entegrasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Serbest dolaşım büyük ölçüde başlamıştır. Bugün Türk Devletleri arasında gidiş gelişlerde bir iki devlet istisna olmak üzere tamamen serbesttir. Karşılıklı gidiş gelişler yapılabilmektedir ama işin daha başındayız. Yapılacak daha çok işimiz ve yolumuz var. Önceden Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev 'Biz iki devlet, bir milletiz' demişti. Bu zaten her şeyi ifade ediyor. Sınırların kardeşler arasında çok fazla bir anlamı olmadığını ifade ediyor. Şimdi artık bir millet iki devlet değil daha fazla devletiz. Kuzey Kıbrıs, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 6 devletiz ama bir milletiz. İleride daha da artacak."

Birlik ve teşkilatın amacının uzakları yakın etmek, sınırları sembolik hale getirmek, ekonomi, kültür, tarih ve dilde entegrasyonu gerçekleştirmek olduğuna değinen Yıldırım, "Bunu yaptığımız zaman bölgenin huzurunu, güvenliğini, refahını da geliştirmiş olacağız. Bizim kültür olarak dünya anlayışı bakımından sömürgeci bir anlayışımız yok. Bizim tarihimizde sömürge yok. Bizim anlayışımızda Türk Devletleri Teşkilatının ve Türk Dünyası'nın geleceğinde mutluluk, refah, güvenlik ve kardeşlik vardır." diye konuştu.

"FETÖ dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyetlerde bulunuyor"

Yıldırım, bir öğrencinin FETÖ'yle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, 15 Temmuz'un istiklale ve istikbale yönelik alçak bir terör hareketi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün arkasında destekçilerinin bulunduğunu, bunları bildiklerini ve mücadelenin kesintisiz devam ettiğini anlatan Yıldırım, "FETÖ dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyetlerde bulunuyor. Bu terör örgütü dünyanın 150 farklı ülkesinde faaliyettedir ve bunların faaliyetleri de ne yazık ki çok farklı. 'Hasan Sabbah Örgütü' tarzında bir faaliyetleri vardır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu zor bir mücadeledir. Kimin ne olduğunu anlamak kolay değildir. Çok titiz bir mücadeledir. Onun için uzun zaman almaktadır. Buna rağmen bazı dost bildiğimiz ülkeler hala bunlara destek vermektedir. Ama Türk Devletleri Teşkilatında bulunan ülkelerin büyük bir kesimi burada Türk devletinden yana yerlerini almıştır. Yıllardan beri orada çöreklenen bu terör örgütünü kazıyıp kökünü kurutmak için çalışmaktadır. Ama onlar için de bu kolay olmamaktadır."

Türkiye'yi zayıflatmak için hala FETÖ'yü destekleyen ülkeler olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları dile getirdi:

"İsmini vermeyeceğim bir Türk devletinde sadece 2 üniversiteleri, 18 tane orta öğretim kurumları var. Bunların yerine konabilecek okulların açılması zaman almıştır. Buradaki terör birimlerinin çökertilmesi zaman almıştır. Hamdolsun bugün düne göre daha iyi konumdayız. Bunların zararını biz gördük ama istiyoruz ki kardeşlerimiz, dostlarımız, başka ülkeler zarar görmesin. Maarif Vakfını kurduk. Maarif Vakfı dost kardeş ülkelerde okullar açtı. Buradaki öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldı. Niye bu mücadele bitmiyor. Bu mücadele kolay kolay bitmez. Bu örgütü Türkiye'yi zayıflatmak için hala destekleyen ülkeler olduğunu biliyoruz ama bizim kararlılığımız ve mücadelemiz ilk günkü gibi artarak devam edecek. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu bayrak inmez. Bu millet asla ve asla bağımsızlığına karşı koyanlara yol vermez."

"Bölge ülkeleri birlikte çalışma kararlılığındayız"

Yıldırım, Azerbaycan'ın 44 günde zafer kazandığını ve Karabağ olayından sonra Türk dünyasının öz güveninin daha da arttığını ifade ederek, "Türk devletlerine yönelik herhangi bir işgal herhangi bir tacize karşı, Türk Devletleri Teşkilatının ve Türk Devletlerinin ne kadar hazırlıklı olması gerektiği, bağımsızlığın ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. İnşallah bundan böyle, ortak refahın, güvenliğin, barışın ve kardeşliğin daha da fazla geliştirilmesi için Türkiye başta olmak üzere bütün Türk devletleri ve bölge ülkeleri birlikte çalışma kararlılığındayız." diye konuştu.

Türk Dünyası ile ilişkileri geliştireceklerini kaydeden Yıldırım, "Rusya da, Çin de bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçasıdır, önemlidir ve bu bölgede ilişkilerimizi geliştirerek gerek Çin'le, gerekse Rusya ile iç işlerine karışmamak üzere toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygı gösterme temelinde bölgedeki müşterek çalışmalarımız devam edecektir. Gerek Çin'de gerekse Rusya'da bizim soydaşlarımız vardır. Onun için Türk Dünyası'nın, Kafkasların, Orta Asya'nın geleceği parlaktır. Güneş doğudan doğmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Gençlik Buluşması" programında müzik bölümü öğrencileri tarafından çalınan ve seslendirilen bazı türkülere de eşlik etti.

Programda, Hukuk Fakültesi öğrencisi Azerbaycanlı Kenan İsmailzade'nin doğum gününde Yıldırım ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme fırsatı yakaladığını belirtmesi üzerine Yıldırım ve Tatar, programın sonunda sürpriz yaparak İsmailzade'ye doğum günü pastası kesti.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Erzincan haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Türk Denizciliği konulu konferansa katıldı Erzincan haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Türk Denizciliği konulu konferansa katıldı
Kaynak: AA

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlerle buluştu (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlerle buluştu (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement