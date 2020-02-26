Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına Vergi Haftası ziyareti - Son Dakika

Erzincan Defterdarı Hüseyin Savan, 24 şubat-1 mart 2020 tarihleri arasında kutlanan 31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Erzincan Ticaret ve Sanayi odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu'yu ziyaret ettiler.



31. Vergi Haftası münasebetiyle, Defterdar Hüseyin Savan, Defterdar yardımcısı Hakan Akpınar, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Kemal Tat ile Gelir Müdürü Oğuzhan Erdoğan ile birlikte yaptığı ziyarete Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu'yu ziyaret ettiler.



Defterdar Hüseyin Savan, Vergi Haftasının bu yıl 31'incisinin 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında kutlandığını dile getirerek, Vergi Haftası kapsamında Erzincan'da üretim ve istihdamın en önemli odağı ve Erzincan iş dünyasının çatı kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Defterdarı Hüseyin Savan'nın nezdinde bütün kurum çalışanlarının 31. Vergi Haftası'nı kutladı. - ERZİNCAN