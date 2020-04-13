Erzurum'a yeni proje lisesi müjdesi - Son Dakika
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Erzurum'a yeni proje lisesi müjdesi

6 saat önce

Erzurum'da, öğrencilerin Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) aldıkları puanla tercih yaparak yerleşebilecekleri Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi proje okulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete başlayacak.

Erzurum'a yeni proje lisesi müjdesi, System.String[]

Erzurum'da, öğrencilerin Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) aldıkları puanla tercih yaparak yerleşebilecekleri Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi proje okulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete başlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına proje okulu olarak bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları" olarak tanımlanan ve öğrencilerin LGS'de aldıkları puanla tercih yaparak yerleştikleri okulların proje okulları olarak eğitim verdikleri belirtildi.

Türkiye'de son dönemde yetişen önemli fikir ve bilim adamlarından Erzurumlu Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın isminin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi planlanan yeni proje okuluna verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 derslikli olacak okul 100 erkek 100 kız toplam 200 öğrenci kapasiteli, pansiyonu, atölyeleri, laboratuvarı, spor salonu ve diğer fiziksel imkanlarıyla tam donanımlı bir eğitim kompleksi olacak. Yeni eğitim öğretim yılında 5 şubede toplam 170 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile Erzurum'un eğitim hayatına yeni bir güç kazandıracak okul konumu itibari ile de bulunduğu bölgeye hitap edecek. Palandöken ilçesi Yıldızkent bölgesinde inşa edilen okul, yeni yerleşim alanlarında ikamet eden aileler için bir 'Proje Anadolu Lisesi' olarak büyük bir ihtiyaca cevap verecek."

Erzurum'da bu yıl 8. sınıfı bitirerek liseye geçiş yapacak öğrenci sayısının yaklaşık 17 bin 500 kişi olduğu anlatılan açıklamada, "Buna karşılık hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması için liselerin kontenjanları 19 bin öğrencinin yerleşebileceği şekilde güncellendi. Merkezi sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları ise yeni hizmete giren Mümtaz Tarhan Anadolu Lisesinin etkisiyle ve diğer proje okullarının kapasitelerinin artırılmasıyla 1440'tan 2 bin 14'e yükseltildi." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:10 Kaynak: AA

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