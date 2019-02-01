Erzurum'da "Astrometeo" Çalıştayı

Erzurum
'da, Türkiye
'nin en büyük ve kırmızı ötesi gözlem yapma özelliğindeki ilk teleskobu olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobunun etkin ve verimli kullanılması amacıyla düzenlenen "AstroMeteo 2019 Çalıştayı" başladı. Atatürk Üniversitesi
ile Türk Astronomi Derneği ortaklığında, üniversitenin Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Atatürk Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik
, Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG proje yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, çeşitli üniversitelerden bilim insanları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.
Çelik, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden olan DAG projesini yürüttüklerini ve her aşamasına destek verdiklerini belirtti.
Üniversitede "Astronomi ve Astrofizik" bölümü ile ATASAM kurmakla kalmayıp bu kapsamda gerçekleştirilen bütün bilimsel araştırma projelerini de desteklerini dile getiren Çelik, "İlkini düzenlediğimiz AstroMeteo Çalıştayı, uzay bilimleri, atmosfer, meteoroloji, uzaktan algılama, mühendislik gibi disiplinler arası çalışmalara iyi bir örnek olacaktır." diye konuştu.
Yeşilyaprak da çalıştayın, katılımcı 50 uzmanın bilgi ve deneyiminden faydalanılması anlamında önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu çalıştay, DAG teleskobunun verimli ve etkin gözlemsel çalışmalar yapması için önemlidir ve kaçınılmazdır. Çalıştay, bu alanda Türkiye çapındaki ilk çalıştaya ev sahipliği yapan kurumumuz ile uzay bilimleri konusunda çalışan diğer kurumlar arasında iş birliği yaratacaktır. Çalıştay sayesinde Türkiye'nin en büyük ve ilk kırmızı ötesi gözlem yapacak DAG teleskobunun etkin ve verimli kullanılması için gereken atmosferik, meteorolojik ve astronomik bilgilerin birlikte değerlendirilmesini sağlayacak bilgi alışverişi ortamı oluşacak."
Çalıştay, yarın yapılacak oturumlar ile sona erecek.