Erzurum'da bekçi tuvalette ölü bulundu

02.11.2025 15:28
69 yaşındaki Orhan Korkmaz, Erzurum'daki iş hanının tuvaletinde ölü bulundu. Olay araştırılıyor.

Erzurum'da bir iş hanıında bekçi olarak çalışan Orhan Korkmaz (69), iş hanının tuvaletinde ölü bulundu. Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde yakınları, Korkmaz'dan haber alamayınca iş hanına gitti. Yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, bekçiyi tuvalette hareketsiz buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtı, sağlık ekipleri Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Korkmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, erzurum, 3-sayfa, Son Dakika

15:27
