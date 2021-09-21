Üye Girişi
Erzurum'da Çin'in "Doğu Türkistan" politikası protesto edildi - Son Dakika

Erzurum'da Çin'in "Doğu Türkistan" politikası protesto edildi

21.09.2021 20:55
Erzurum'da Çin'in

Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikası, Erzurum'da Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu ve Erzurum Sivil Toplum Platformu üyelerince protesto edildi.

Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikası, Erzurum'da Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu ve Erzurum Sivil Toplum Platformu üyelerince protesto edildi.

Yakutiye kent meydanında toplanan 'Doğu Türkistan için Anadolu Seferi' organizasyonuyla bir araya gelen grup, döviz ve pankartlar açtı, başlatılan imza kampanyasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, burada yaptığı açıklamada, Çin zulmünün Doğu Türkistanlı insanlara rahat vermediğini söyledi.

Doğu Türkistan'ın bu durum nedeniyle dünyaya açılamadığını belirten Ağırman, "Batı Türkistan yarı bağımsız da olsa devletlerine sahip oldular ve en azından dış dünyaya açık halleri var ama 1 milyon 800 bin metrekare arazisi olan Doğu Türkistan hür dünyaya açılamıyor." dedi.

Türk devletlerinin geçmişte Çin üzerinde hakimiyet kurduğunu, bu nedenle Çin Seddi'nin yapıldığını anımsatan Ağırman, şunları ifade etti:

"Orta Aysa'daki ecdadımız Çin'e rahat vermediği için Çin Seddi'ni yaptılar. Kahraman Türk evlatlarının bugün bu duruma düşmüş olması ağlanacak bir durumdur. Çinlilerin dini, imanı yoktur. Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz İsrail zindanlarındaki Müslüman kardeşlerimizden çok daha acı sıkıntılar çekmektedir. Aileler parçalanmakta, insanlar asimile edilmektedir. Dünya oradaki insanların dertlerini dile getirmiyor."

"Toplama kamplarında onurları ayaklar altına alınan kadınlar var"

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu da Çin tarafından kamplarda tutulan Doğu Türkistanlılardan haber alınamadığını dile getirdi.

İnsanların bu duruma sessiz kaldığını söyleyen İlyasoğlu, "Çin'deki toplama kampı Müslümanların izzetini, namusunu, şerefini ayaklar altına almış bir toplama kampıdır. Bütün dünyada kendine insan diyen ve insan haklarından bahsedenlere ve biz Müslümanlara vazife düşmektedir. Bütün Türk ve İslam alemini Çin'in bu zulmüne karşı 'dur' demeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Platform üyelerinden Doğu Türkistanlı Medine Nazimi de Doğu Türkistan'daki ailesinden haber alamadığını gözyaşlarıyla anlattı.

Dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Nazimi, şunları kaydetti:

"Türk vatandaşı olan kız kardeşim hasta olan anneme bakmak için Doğu Türkistan'a gitmişti ama bir daha geri dönemedi. Toplama kamplarına alınmış bir seneden fazla tutulduktan sonra serbest bırakılsa da Türkiye'de yaşadığı ve okuduğu için bölücülük yaptı diye suçlanarak götürülmüş. O günden beri kendisinden haber alamıyorum, başına ne geldi bilmiyorum. 1 yaşındaki kızı şimdi 5 yaşında ve annesine doyamadan ayrıldı. Annem kardeşime üzüntüsünden hayatını kaybetti. Ben gidip anneme bakamadım. Toplama kamplarında onurları ayaklar altına alınan kadınlar var. Yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı biz de diğer insanlar gibi ailemizi görmek istiyoruz."

Erzurum'da Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Erzurum'da Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Erzurum'da Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Erzurum'da Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Erzurum'da Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Türkistan, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Çin'in 'Doğu Türkistan' politikası protesto edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor 20:55 WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık 20:51 Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı 20:35 Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı
Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler 19:57 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Dolmabahçe'de gol yağmuru! Fark 3'e çıktı 19:12 Dolmabahçe'de gol yağmuru! Fark 3'e çıktı
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi         
21:06
SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi         
20:52
Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı         
20:47
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı         
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü         
19:43
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi         
18:59
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı         
09:58
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 21:16:28. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Çin'in "Doğu Türkistan" politikası protesto edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement