Erzurum'da İdlib'de sivillere yönelik saldırılar protesto edildi - Son Dakika
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Erzurum'da İdlib'de sivillere yönelik saldırılar protesto edildi

6 saat önce

Erzurum'da sivil toplum kuruluşları mensupları, Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

Erzurum'da İdlib'de sivillere yönelik saldırılar protesto edildi, System.String[]

Erzurum'da sivil toplum kuruluşları mensupları, Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

Erzurum Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu öncülüğünde Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"İdlib'deki katliamı durdurun", "işgal ve katliamın karşısında direnen İdlib'in yanındayız" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, İdlib'de ve Suriye'nin diğer illerinde yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

Platform adına konuşan Özgür-Der Üniversite Gençliği Başkanı Zafer Fatih Ergat, İslam ümmetinin Orta Doğu coğrafyasında acı bedeller ödediğini söyledi.

Suriye'de insanlık dışı durumların yaşandığını vurgulayan Ergat, şunları kaydetti:

"Rusya, İran ve kukla Esed çeteleri Suriye'de yerle bir ettiği Halep'in acısı ve öfkesi dinmemişken şimdi de 4 milyon mazlumun bulunduğu İdlib'i gözümüzün önünde cehenneme çevirmek istiyor. Maalesef sivil ve savunmasız insanların katledilmesine kör, sağır ve dilsiz kalan küresel ve bölgesel güçlerin vicdansız ve umursamaz tavırları, Suriye'deki şer güçlerini yeni katliamlar yapmak için daha cesaretlendirmiştir."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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