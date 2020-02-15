Erzurum'da Isparta rüzgarı - Son Dakika
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Erzurum'da Isparta rüzgarı

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası PSL yarışları Erzurum'da gerçekleştiriliyor.

Erzurum'da Isparta rüzgarı, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası PSL yarışları Erzurum'da gerçekleştiriliyor.


Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası PSL Genç Erkeklerde Isparta Final Akademi Fen Lisesi öğrencisi Doğukan Özan yarışmada Türkiye birincisi oldu. PSL Genç Erkeklerde Isparta Spor Lisesi öğrencisi Enes Perçemkaya Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. PSL Küçük Erkeklerde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu öğrencisi Mehmet Emin Perçemkaya Türkiye 1. olurken, PSL Küçük Kızlarda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu öğrencisi Merve Nur Yavuz, Türkiye dördüncüsü oldu.


Öte yandan yarışmada duygu yüklü anlar yaşandı. PSL Genç Erkeklerde Isparta Final Akademi öğrencisi Doğukan Özan, birincilik ödülünü babasından aldı. Aynı zamanda Isparta Kayak İl Temsilcisi olan Celal Özcan, duygu yüklü anlar yaşadığını belirterek, "Tertip komitesi büyük incelik göstererek madalya için de beni çağırdı. Başarıların daim olsun. Kayakta oğlumun yanı sıra diğer sporcularımızında derece alması beni çok mutlu etti. Ispartamıza en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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