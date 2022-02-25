ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
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ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

25.02.2022 10:37

ERZURUM'da gece başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.

ERZURUM'da gece başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Şehir içi trafiği etkileyen yağış sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Geçtiğimiz hafta mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık yaşayan Erzurum'da gece kar yağışı başladı. Kent merkezinde etkili olan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda uzun araç kuyrukları oluşurken kar sebebiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı kazalara yol açtı. Tipi şeklinde yaşanan kar yağışı sabah saatlerinde okula giden öğrencileri de etkilerken, gençler bol bol selfie çekti. Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı kent meydanındaki bar oynayan Dadaşları temsil eden heykeller tamamen karla kaplandı. SİS VE PUS GÖRÜLECEK

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmurlu,yükseklerinin ise kar yağışlı geçeceğini bildirdi. Meteoroloji, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceğinin tahmin edileceğini açıkladı. Meteoroloji, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

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Meteoroloji, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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