Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) iş birliğince 1. Doğu Anadolu Bölge Toplantısı "Transplantasyonda Güncelleme Sempozyumu" yapıldı.Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da TİGED ile Atatürk Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen sempozyumda, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen ve transplantasyon konusunda uzman akademisyenler, organ naklinin önemi ile nakil öncesi ve sonrası süreçler hakkında sunum yaptı.

Sempozyumun açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, organ yetmezliğinde en etkili ve başarılı tedavinin nakil ile mümkün olduğunu vurgulayarak, "

2004 yılında ilk böbrek, 2008 yılında da karaciğer nakliyle göreve başlayan Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezimizde bugüne kadar 394 böbrek, 284 karaciğer ve 150 den fazla kemik iliği nakli gerçekleştirildi." dedi. Söz konusu merkezde 7 gün 24 saat hizmet verildiğini belirten Gündoğdu, organ naklinde kalitenin artırılmasının, bilimsel araştırmaların çalışma sahasına aktarılmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Transplantasyonda Güncelleme Sempozyumu"na ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyduklarını ifade edem Gündoğdu, şöyle devam etti: "Sempozyumun amacı transplant immünolojisi ve genetiği alanında çalışan bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirmek, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortam sağlamaktır. Doğu Anadolu Bölgesinde 14 ile hizmet veren tek transplant merkezi olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, hizmet kalitesini Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde ciddi anlamda artırdı"

Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz ile Doç. Dr. Hasan Doğan'ın moderatörlüğünde "Türkiye'de Böbrek Transplantasyonu" konulu oturumla başlayan sempozyum, organ naklinin dünü ve bugün konulardaki oturumlarla devam etti.

Sempozyumun son oturumunda ise organ naklinde sorunlar ve fırsatlar, bölgede organ nakli ve bağışı, bölgede böbrek bekleme listesindeki hastaların immunolojik değerlendirmesi konularında bilgilendirme ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Sempozyum, sonuç çıktılarının alınmasıyla sona erdi.

Sempozyuma Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kılıç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.