"Erzurum İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi - Son Dakika

"Erzurum İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi

30.12.2020 17:19

Erzurum Ticaret Borsası'nın daveti üzerine gerçekleştirilen,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yapılan, TOBB Erzurum Oda-Borsa Meclis üyeleri istişare toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret Borsası'nın daveti üzerine gerçekleştirilen,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yapılan, TOBB Erzurum Oda-Borsa Meclis üyeleri istişare toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'da video konferans aracılığı katıldığı toplantıda üye ve esnafların sorun ve talepleri başta olmak üzere ekonomik gündeme ilişkin konuları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, salgın başladığından itibaren, Odalar, Borsalar ve Sektör Meclisleri ile birlikte çalıştıklarını vurgularken, "Oda-Borsa başkanlarım, üyelerimizin sesini duyurdu, dertlerine tercüman oldu. Allah hepinizden, emeklerinizden ve gayretlerinizden razı olsun" dedi.

Yapılan çalışmalar sayesinde, üye ve esnafımızın sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunların dışında da; Vergi-SGK ödemeleri ile çeşitli borçlar için vadelendirme imkanı getirilmesi gibi konuların çözümünün işveren ile esnafımızı oldukça rahatlattığını ifade etti.

Toplantıda söz alan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na verdiği destek ve çabalardan dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında " Esnaf, üretici, sanayici ve işletmelerin yaşadıkları sorunlar ile taleplerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na detayları ile birlikte aktardı.

Başkan Oral geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığımız ile TOBB'nin organize ettiği "Ekonomi Şurası"nda, Doğu Anadolu Bölgesi sözcüsü olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğimiz üye, esnaf, üretici ve işletmelerin sorunlarına ilişkin konuların hayata geçirilmesi noktasında da TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan desteklerini talep etti.

Öte yandan gerçekleştirilen Video konferans toplantısına, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ile Oda ve Borsaların Meclis ve çeşitli kurullarının üyeleri katılarak, güncel gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaştılar. - ERZURUM

Erzurum İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
Erzurum İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Yönetim Kurulu, Türkiye, Erzurum, Video, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Erzurum İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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