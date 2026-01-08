Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir - Son Dakika
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
08.01.2026 18:16  Güncelleme: 18:41
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Haber Videosu

Erzurum'daki tarihi Kongre binasının, yapılan analizler sonucunda deprem performansının yetersiz olduğu belirlenerek geçici olarak ziyarete kapatıldığı açıklandı. Binanın ağır hasarlı olduğu ve olası depremlerde göçme riski taşıdığı vurgulandı. Binayı inceleyen uzmanlarda "Çalıştığımız depremlerin olması halinde ana sarsıntıyı veren deprem dalgası geldikten yaklaşık 6 saniye sonra yapının toptan göçeceğini analiz ettik" ifadeleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Yapılan analizler sonucu deprem performansının yetersizliği nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan tarihi Erzurum Kongresi binasının, şiddetli depremde göçebileceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Jandarma Komutanlığı'nda Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere, kongre binası hakkında açıklama yaptı.

TARİHİ KONGRE BİNASI AĞIR HASARLI

Binanın 2011-2014 arası restore edildiğini anlatan Yer, "2025'in başlarında binamızda çatlaklar tespit edildi, çatlakların artmasıyla Rölöve Müdürlüğüne durumu bildirdik. Bunun üzerine gelip binamızda teknik inceleme yaptılar. Yapılan inceleme sonrası binada birtakım sıkıntıların olduğu anlaşıldı ve durum bakanlığımıza bildirildi." dedi.

Yer, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce de binada yerinde inceleme yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Binanın yapısal anlamda incelenmesi için bütçe ayırıldı. Rölöve Müdürlüğümüz bu noktada bir ihaleye çıktı ve işi ETÜ üstlendi. 1 Ağustos 2025'te ETÜ ile sözleşmeyi imzaladık ve 5 Ağustos'ta yer tesliminde bulunduk. Sonrasında ETÜ heyeti binada yapısal anlamda inceleme yaptı, 22 Aralık'ta ön inceleme raporunu bize sundular ve binamızın ağır hasarlı olduğu ve sismik performansının yetersiz olduğu görüldü.

ETÜ can ve mal güvenliği açısından binamızın acilen ziyarete kapatılıp tahliye edilmesi noktasında öngörüde bulundu. Bakanlığımızca gerekli önlemleri aldık ve binamızın ziyarete kapatılması noktasında valimizden olurumuzu aldık. Yarın bakanlığımızdan teknik ekip binamızda incelemede bulunacak."

"ZEMİN HAREKETİ KAYNAKLI DEFORMASYON GÖRÜLDÜ"

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu da istenilen çalışmalar ve değerlendirmelerin dünya standartlarında analizleri kapsadığını ve bunu yapabilecek üniversite sayısının da az olduğunu söyledi.

Okuyucu, yapının kentte en çok ziyaret edilen yerler arasında yer aldığını vurgulayarak, "2025 Ağustos itibarıyla yapıda yerinde çok kapsamlı inceleme yaptık. Restorasyon öncesi görsellerde yapının batı ucunda bir zemin oturması, zemin hareketi kaynaklı deformasyon olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

"DEPREM OLMASI HALİNDE 6 SANİYE SONRA YAPININ GÖÇECEĞİNİ TESPİT ETTİK"

Binanın bodrumundaki ana taşıyıcı duvarlarda çok geniş çatlaklar oluştuğuna işaret eden Okuyucu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle betonarme döşemenin ana taşıyıcı duvarlarda oturduğu noktalardan başlayarak oluşan çatlaklar vardı. 2011-2013 restorasyonunda döşemeüstü kaplamada yapılan değişiklikler, yapı döşemesine binen yükü 4 buçuk kat artırılmış. Yapının deprem performansının yetersiz olduğunu değerlendirdik. Yapıda belli noktalara titreşim kaydı alan ivme-ölçer sensör yerleştirdik, yaklaşık 90 noktadan ölçüm aldık. Yapının olası depremde nasıl hareket edeceğini ortaya koyduk. Bingöl, 1992 Erzincan ve Elazığ Sivrice depremlerini seçtik. Bina, Erzurum'da deprem üretme potansiyeli yüksek faylara yakın mesafede, bunları işin içine katıp analizlerimizi yaptık. Çalıştığımız depremlerin olması halinde ana sarsıntıyı veren deprem dalgası geldikten yaklaşık 6 saniye sonra yapının toptan göçeceğini analiz ettik."

Kaynak: AA

Güvenlik, Erzurum, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir - Son Dakika
