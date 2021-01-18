Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlandı - Son Dakika

Erzurum'da yaklaşık 500 yıl önce İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı Kur'an-ı Kerim okuma geleneği "1001 Hatim"in duası yapıldı.

Pir Ali Baba Türbesi önünde 18 Aralık 2020'de düzenlenen programla başlayan "1001 Hatim"in duası, bugün Ulu Cami'deki kadınların Kur'an-ı Kerim okumasıyla tamamlanmış oldu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl "1001 Hatim"in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında teknolojik imkanları kullanarak eda edildiğini, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Salgın dolayısıyla bu yıl programı "1001 hatimle evde kal, Kur'an ile kal" sloganıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Yıldırım, programa, Erzurum'un yanında, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından da vatandaşların online olarak katıldığına dikkat çekti.

Kovid-19'a rağmen Erzurumluların Kur'an-ı Kerim aşkından vazgeçmediğini vurgulayan Yıldırım, bugün Ulu Cami'de düzenlenen kadınların programıyla hatmin tamamlandığını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Erzurum'da 18 Aralık'tan bu yana genç-yaşlı, kadın-erkek bütün vatandaşların katılımıyla bütün camilerde, ev ve iş yerlerinde okunan hatimlerin sayısı 147 bin 770 oldu. Dünyaca ünlü hafızlarımız online konferanslarımıza katılarak Kur'an tilaveti yaptı. Almanya ve Hollanda gibi birkaç ülkeden vatandaşlarımız da hatime iştirak etti. 'Hediyem 1001 Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında da 1120 Kur'an-ı Kerim bağışı yapıldı. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."