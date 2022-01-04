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Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar - Son Dakika

Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar

04.01.2022 11:53

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da doktor ve kadınlardan oluşan bir grup, kırsalda meme kanseri taraması yapıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da doktor ve kadınlardan oluşan bir grup, kırsalda meme kanseri taraması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle meme kanserine dikkati çekmek amacıyla olumsuz hava koşulları yüzünden hastaneye gidemeyen ve kırsalda yaşayan kadınlara ulaşmak için program yaptı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ile merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Aşkale ilçesine bağlı kırsaldaki Gökçebük Mahallesi'ne giden kadınlar, genç yaşlı her kesimden kadına meme kanseri ve çeşitli hastalıklarda erken tanının önemini anlattı.

Okulda düzenlenen programda kadınlar eğitim alırken çocuklar da ana sınıfında palyaço eşliğinde eğlenceli anlar geçirdi.

Eğitimin ardından kadınlar, köyde konuşlandırılan mobil sağlık aracında muayene edildi ve meme kanseri taramaları yapıldı.

"Memedeki şüpheli kitlenin emzirmeyle kaybolması mümkün değil"

Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini meme kanserinin oluşturduğunu belirterek, "8 kadından birinde bu kanser var. Kadınlarımıza erken teşhisin önemini anlatıp mutlaka mamografi takiplerini yaptırmalarını ve muayeneye gitmelerini söyledik." dedi.

Kırsaldaki kadınların ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Akçay, eğitici seminere katılan kadınlara ve okul öğretmenine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Akçay, 20 yaşından sonra her kadının adet dönemi bittikten sonraki günlerde meme muayenesi yaptırması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20-40 yaş arası kadınların 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise yılda bir genel cerrahi ya da aile hekimine gidip memelerini muayene ettirmeleri gerekiyor. 40 yaşından sonra da mamografiyi yılda bir yaptırmalarını söylüyoruz. Toplumda meme başında kanlı akıntı ve memede kitle olmasına ilişkin, 'doğum yapmakla ya da emzirmekle geçer' diye yanlış bilgi var, bu doğru değil. Emzirmeyi öneriyoruz, kadının en az 2 yıl çocuğu emzirmesi meme kanserine karşı koruyuculuk yapıyor ama memedeki şüpheli bir kitlenin emzirmeyle kaybolması mümkün değil."

"Hamur işi yemeyip sebze meyve ağırlıklı beslenmeliyiz"

Meme kanserinden korunmak için yaşam tarzında değişiklikler yapılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Akçay, "Mutlaka günlük spor ve yürüyüş yapmalıyız. Şişmanlıktan kaçınılmalı, fazla kilolar verilmeli ve hamur işi yemeyip sebze meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Doğum kontrol haplarını da çok önermiyoruz, bunlar da hormon ilacıdır ve meme kanserine yol açabilir, başka korunma yöntemleri uygulanabilir." diye konuştu.

Akçay, dünyada her yıl 1 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğuna dikkati çekerek, "Hastanede yaptığımız muayene ve tetkiklerde hemen hemen her gün listemizde en az bir meme kanseri hastamız var. Meme kanseri her organa yayılabiliyor, özellikle akciğer kanserinden sonra kadınlarda ikinci sıradaki ölüm sebebi, bu yüzden erken tanı çok önemli. Gücümüzün yettiğince tüm kadınlara ulaşıp bunları anlatmalıyız." dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu da kadınlara destek amacıyla farkındalığı yüksek etkinlik yaptıklarını belirterek, "Erzurum'da hava şartları kış mevsiminde çok zorlu ve çetin geçiyor. Doktorumuzla hizmeti kadınlarımızın ayağına getirdik, meme kanseri önemli hastalık inşallah faydamız olmuştur." diye konuştu.

Eğitime katılan Kübra Oktan da sunulan hizmetten memnun kaldıklarını dile getirerek, "Hastaneye gitmek için imkanı olan var olmayan var. Buraya kadar doktorlar gelip bizlere yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Mobil araçta muayene ve taraması yapılan kadınlardan Gülay Karadağ da "Allah devletimize zeval vermesin. Kışın köyümüzde iletişim ve ulaşım çok zor oluyor. Bu zor şartlarda ayağımıza kadar bu hizmetin getirilmesi çok önemli." dedi.

Programdan sonra yaklaşık 70 kadın muayene edildi, bazı kadınlar ise ileri tetkik için hastaneye yönlendirildi.

Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar
Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar
Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar

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Mehmet Sekmen, Genel Cerrahi, Kent Konseyi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar - Son Dakika
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