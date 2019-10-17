Son Dakika Haberleri: Erzurum'un yüzen adaları turizme kazandırılacak...Zökün Gölü havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Erzurum'un yüzen adaları turizme kazandırılacak...Zökün Gölü havadan görüntülendi

Erzurum'un yüzen adaları turizme kazandırılacak...Zökün Gölü havadan görüntülendi

34 dakika önce

Erzurum'un yüzen adaları turizme kazandırılacak.

Erzurum'un yüzen adaları turizme kazandırılacak...Zökün Gölü havadan görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Tortum İlçesine 2 kilometre mesafedeki Söğütlü Mahallesi'nde üzerindeki yüzen adalarla önemli bir tabiat olayına ev sahipliği yapan Zökün Gölü valilik tarafından turizme kazandırılacak.

Zökün Gölü'nün bulunduğu alanda incelemede bulunan Vali Okay Memiş, gölü turizme kazandıracaklarını söyledi. Doğal oluşum 6 yüzen adanın yanı sıra üzeri çim ve toprakla kaplı göl yüzeyinin de doğaseverlerin dikkatini çektiğini ifade eden Vali Memiş, "Önce tedirginlik yaşıyorsunuz. Süngerin üstünde, bulutların üstünde gibisiniz. Uzay boşluğunda yürüyor gibi müthiş bir deneyim" dedi.

Gölün kentteki turizme önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini aktaran Vali Memiş, "Zökün Gölü kesinlikle turizm faaliyetlerinin yapılabileceği ve şehre gelen konuklarımızın görmek isteyebileceği bir yer. İlçeye çok yakın mesafede olan gölün öncelikle ulaşım ve güvenlik sorularını çözeceğiz" diye konuştu.

Çevre illerdeki örneklerine göre Erzurum'daki yüzen adaların daha büyük olduğunu belirten Vali Memiş, şöyle devam etti:

"Yüzen adalar ve göl emsallerine göre neredeyse 10 kat daha büyük doğa harikaları. Göl ve çevresi muhteşem bir yer. Sadece yüzen adalar değil aynı zamanda kilometrelerce yürüyebileceğiniz muhteşem bir doğal platform var. Müthiş bir çim tabakası, altında su olmasına rağmen rahatlıkla üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Yürürken sünger üzerinde yürüdüğünüz hissini size veriyor adeta. En kısa sürede turizme açacağız"

Vali Memiş'e yaptığı incelemede Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Yüzen adalar nasıl oluşuyor?

Rüzgarla hareket eden yüzen adalar, bitki kök ve saplarının, canlı kök ve çürüklerinin birikmesiyle ve birbirine yapışarak organik madde oranı yüksek sıkı keçemsi bir doku oluşturmasıyla meydana geliyor. Birbirine tutunan bu bitkiler, suyun üstünde sal gibi yüzmeye başladıktan sonra üzerinde bitkiler, hatta ağaçlar yetişebiliyor.

Erzurum'un yüzen adaları turizme kazandırılacak...Zökün Gölü havadan görüntülendi

Erzurum, Söğütlü, Tortum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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