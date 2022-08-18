Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum ve Pasinler ovalarından sonra tarım alanı bakamından kentte üçüncü büyüklükteki Hınıs Ovası'nın sulamasına önemli katkı sunacak Başköy Barajı su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Erzurum'un Hınıs ilçesindeki barajda, "su tutma" töreni düzenlendi.

Vali Okay Memiş, baraj gövdesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, verimli arazilere ve toprak bakımından önemli bir potansiyele sahip Hınıs'ta, artık sulama sorununun kalmayacağını aktırdı.

Hınıs ve çevresinin uzun zamandır hizmete açılmasını bekledikleri ve hayalini kurdukları Başköy Barajı'nda tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade eden Memiş, "Bugüne kadar Başköy Barajı'nın yapımı için büyük emekler harcandı ve bugün sus tutmaya başlaması bizim için çok önemli. Atık Hınıs'ın verimli arazileri kolaylıkla sulanacak ve ekonomik anlamda devlete katkı değer olarak dönecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise baraj inşaatının tamamlanmasına kadar geçen sürede verilen emeklerin küçümsenmeyeceğini, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan barajların büyük zorluklarla yapıldığını anlattı.

"452 milyon lira gelir artışı sağlanacak"

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz da baraj hakkında teknik bilgiler vererek, bölgeye sağlayacağı katkıları paylaştı.

Başköy Barajı'nda 176 milyon metreküp su tutulacağını belirten Yavuz, "Proje ile yıllık 452 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Barajdan 205 bin 350 dekar arazi sulanacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, barajla verimli arazilerin sulanmaya başlanacağını vurgulayarak, "Burada kaliteli üretim yapılacak ve böylece çiftimiz kazandığı parayı artıracak. Elbette çiftçilik önemli ama buradaki aileler, çocuklarını kolaylıkla artık üniversitede okutabilecek. Baraj hem ailelerin hayatını hem de çocukların geleceğini değiştirecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından törenle baraj kapakları kapatıldı.