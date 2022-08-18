Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

18.08.2022 18:44
Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum ve Pasinler ovalarından sonra tarım alanı bakamından kentte üçüncü büyüklükteki Hınıs Ovası'nın sulamasına önemli katkı sunacak Başköy Barajı su tutmaya başladı.

Erzurum ve Pasinler ovalarından sonra tarım alanı bakamından kentte üçüncü büyüklükteki Hınıs Ovası'nın sulamasına önemli katkı sunacak Başköy Barajı su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Erzurum'un Hınıs ilçesindeki barajda, "su tutma" töreni düzenlendi.

Vali Okay Memiş, baraj gövdesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, verimli arazilere ve toprak bakımından önemli bir potansiyele sahip Hınıs'ta, artık sulama sorununun kalmayacağını aktırdı.

Hınıs ve çevresinin uzun zamandır hizmete açılmasını bekledikleri ve hayalini kurdukları Başköy Barajı'nda tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade eden Memiş, "Bugüne kadar Başköy Barajı'nın yapımı için büyük emekler harcandı ve bugün sus tutmaya başlaması bizim için çok önemli. Atık Hınıs'ın verimli arazileri kolaylıkla sulanacak ve ekonomik anlamda devlete katkı değer olarak dönecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise baraj inşaatının tamamlanmasına kadar geçen sürede verilen emeklerin küçümsenmeyeceğini, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan barajların büyük zorluklarla yapıldığını anlattı.

"452 milyon lira gelir artışı sağlanacak"

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz da baraj hakkında teknik bilgiler vererek, bölgeye sağlayacağı katkıları paylaştı.

Başköy Barajı'nda 176 milyon metreküp su tutulacağını belirten Yavuz, "Proje ile yıllık 452 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Barajdan 205 bin 350 dekar arazi sulanacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, barajla verimli arazilerin sulanmaya başlanacağını vurgulayarak, "Burada kaliteli üretim yapılacak ve böylece çiftimiz kazandığı parayı artıracak. Elbette çiftçilik önemli ama buradaki aileler, çocuklarını kolaylıkla artık üniversitede okutabilecek. Baraj hem ailelerin hayatını hem de çocukların geleceğini değiştirecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından törenle baraj kapakları kapatıldı.

YORUMLAR
500
Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü
Kaynak: AA

Pasinler, Erzurum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement