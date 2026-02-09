Erzurumlu Otizmli Kardeşlerden Kayak Başarısı - Son Dakika
Erzurumlu Otizmli Kardeşlerden Kayak Başarısı

Erzurumlu Otizmli Kardeşlerden Kayak Başarısı
09.02.2026 22:39
Otizmli milli kayakçılar Muhsin ve Aliye Bingül, Avusturya'da 2'nci ve 3'üncü oldular.

ERZURUMLU otizmli milli kayakçılar Muhsin Murat (22) ve Aliye Zeynep Bingül (22) kardeşler, Avusturya'da düzenlenen Virtus Open Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda kürsüye çıktı. 2'ncilik ve 3'üncülük kürsüsüne çıkan başarılı kardeşler, memleketleri Erzurum'da meşalelerle karşılandı. En büyük Türkiye diyen Muhsin Murat, davul zurna eşliğinde oynayarak başarısını kutladı.

Erzurum'da yaşayan otizmli ikiz milli kayakçılar Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, 4-7 Şubat 2026 tarihinde Avusturya'nın Kitzbühel Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Virtus Open Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Muhsin Murat Bingül, Alp Disiplini Slalom dalında dünya ikincisi, Alp Disiplini Süper G dalında ise dünya üçüncüsü oldu. Aliye Zeynep Bingül ise Alp Disiplini Süper G dalında dünya ikincisi, Alp Disiplini Slalom dalında dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Virtus Open Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda 2'ncilik ve 3'üncülük madalyaları alan Bingül kardeşler, memleketleri Erzurum'da meşale ve bar ekibinin gösterisiyle karşılandı. Babaları Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte uçaktan inen ikizleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile protokol ve vatandaşlar karşıladı.

Gençlik ve Spor Müdürü Çakmur'un boyunlarına çiçek taktığı Muhsin Murat ve Aliye Zeynep, alkışlar arasında havalimanından çıktı. Meşaleler ve bar ekibi gösterileriyle karşılanan ikiz sporcular, kendilerini karşılamaya gelenlerle şarkı söyleyerek oynadı. Muhsin Murat da halk oyunları ekibine eşlik ederek bar oynadı.

22 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞI

Çocuklarının başarısının 22 yıllık bir emeğin karşılığı olduğunu belirten Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, "Gittiğimiz bir yarışma çok önemli bir yarışma. 2030 yılında paralimpik olimpiyatlara zihinsel engellilerin de alınması söz konusu. Onun etap yarışlarından bir tanesiydi. FİS denetiminde tamamen çok zor, çok dik ve buz pistlerde yapılan yarışta yavrularımız Türkiye'mizi şanla şerefle temsil ettiler. Muhsin Murat, Alp Disiplini Slalom dalında ikinci, Alp Disiplini Süper G dalında ise üçüncü oldu. Aliye Zeynep Bingül ise Alp Disiplini Süper G dalında ikinci, Alp Disiplini Slalom dalında üçüncü oldular. Hedefimiz inşallah bir ay sonra bunun bir Fransa'da yapılacak yarışmada altın madalyaya sahip olabilmek" diye konuştu.

Çocuklarının her gün -10, -20 derecelere varan soğuklarda 4-5 saat antrenman yaparak başarıya ulaştıklarını ifade eden Bingül, antrenörleri Osman Darel ve Erkamer Darel'e teşekkür etti.

İkiz sporcular kendilerini karşılamaya gelenlerle Türk Bayrağı açarak objektiflere poz verdi.

Kaynak: DHA

