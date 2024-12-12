Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu - Son Dakika
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Suriye

Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

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CHP Genel Başkanı Özgür, katıldığı televizyon programında, eleştirilen Beşar Esad açıklamalarına açıklık getirdi. Özel, "O gün değil Pazartesi Şam düşseydi, kimse Özgür Özel bunu dedi demezdi" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca 'Ben hiç Esadcı olmadım" dedi.

12.12.2024 20:00  Güncelleme: 20:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ne gitmesini eleştirerek; "Erdoğan'ın Emevi Camii'nde kılacağı namazın kazasını yapmak MİT Başkanı'na düşmez" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ESADCI OLMADIM"

Beşar Esad'ı hiçbir zaman desteklemediğini belirten Özel, "Benim için Esad her zaman diktatördü. Her zaman Suriye'nin demokratikleşmesini savundum. Esad rejimi 61 yıl artı 12 günde yıkıldı. Cezaevinizde işkence varsa, siz zenginseniz halk yoksulsa, eninde sonunda rejim yıkılır. Esad babasının yaptıklarını da ödedi. Ben hiçbir zaman Esadcı olmadım, Esad'a bir Esad, bir Esed demedim" diye konuştu.

ELEŞTİRİLEN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Özel ayrıca Beşar Esad'ın devrilmesinden bir gün önce yaptığı konuşmada, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı" sözlerinin kamuoyunda tartışmalara neden olmasının ardından konuya açıklık getirdi.

Özel, "Cumhurbaşkanlığı sitesinde 6'sında ne söylenmiş. 'Esad'a çağrımız olmuştu, ne yazık ki olumlu cevap alamadık. İdlib zaten tamam ama Humus muhaliflerin elinde. Bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönül bunları istemiyor maalesef bölge sıkıntıda'. Ertesi gün zafer. "Erdoğan'ın elinde MİT var, sahada Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok elemanı var. Biz ana muhalefet partisiyiz.

Sağ olsunlar devletin bilgisi, belgesini kendilerine özel gibi tutuyor. Erdoğan 'durum hiç istemediğimiz gibi ilerlemiyor, muhalifler Şam'a doğru ilerliyor' diyor. Bu sözü ben söylemiş olsam, bugünün 10 katı eleştiri alırdım. Ben ne dediğimin çok farkındayım. O gün değil Pazartesi Şam düşseydi, kimse Özgür Özel bunu dedi demezdi. Kilis'teyim o arada. O konuşmayı yaptıktan 16 saat sonra Esad'ın ülkeyi terk ettiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.


Esad düşerken \'Esad\'la görüşülmeli\' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Habertürk, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Suriye Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Erginer:
    Tayyo ülkenin içine etmeye devam ediyor 19 99 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ALAVERE DALAVERE ÖZEL EFENDİ NÖBETE KIVIRMAK YAKIŞMIYOR YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL 90 19 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Kıvır kıvır sacları vardı 54 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dün başka bugün başka olmaz öyle neyse o 54 9 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Bundan bi cacık olmaz.. Yaktınız lan koca CUMHURİYET HALK PARTİSİ’ni!… 52 10 Yanıtla
  • Ali :
    Insan bukadar mi dönek olur. Birdedikleri birdediklerine uymuyor. Isinic gücünüz kivirmak. 52 9 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    İnanın bu ibibiğin ne dediğinin zerre kadar değeri yok memleket için.. en azılı cühape liler için bile bu böyle..ulan sen ögle desen ne olur, böyle desen ne olur, sonuçta çarpmada 1, toplama 0 gibi etkisiz elemansın.. 40 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Konuştuğunun farkında mısınız 35 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hep dalga dubara 35 5 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    İsparka %115 zam gelmiş özgür haberin varmı makarnacı diyenler tezekci olcaksınız az kaldı :D 19 2 Yanıtla
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