Eşekli protesto, başkanın sırtüstü yere düşmesi ile sona erdi - Son Dakika
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Eşekli protesto, başkanın sırtüstü yere düşmesi ile sona erdi

09.03.2022 00:58
Eşekli protesto, başkanın sırtüstü yere düşmesi ile sona erdi

Gaziantep'te, protesto amacıyla eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü.

Gaziantep'te, protesto amacıyla eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü. Hızlıca tekrar doğrulan ilçe başkanının o anları ise çevredeki insanların kahkahalarına neden oldu.

Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, ' Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi. Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Danaoğlu'nun o anları ise çevredeki insanların kahkahasına neden oldu. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı. Kahkaha atan bir kişinin ise o anlara ilişkin, 'onu çekmeyin ha" sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. - GAZİANTEP

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Gelecek Partisi, Hisarcık, Protesto, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşekli protesto, başkanın sırtüstü yere düşmesi ile sona erdi - Son Dakika


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