Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun acı günü - Son Dakika

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun acı günü

6 saat önce

22. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun acı günü, System.String[]

22. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.


Fatma Göksu için Gölbaşı ilçesindeki Günaydın Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını 22. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Göksu kıldırdı. Eski Milletvekili Göksu, "Dünyada her şey fani, kalıcı olan yaptığımız iyiliklerdir. Annemiz duasıyla, merhametiyle ve şefkatiyle bizi her zaman kucakladı. İnşallah yüce Allah bizi annemizle cennetinde buluşturur" diye konuştu. Cenaze, namazın ardından Gölbaşı ilçesi Göl Kuzu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.


Cenazeye Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gaziantep Valisi Davut Gül, Batman Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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