- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı - Son Dakika

- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı

17.10.2020 10:55

- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı Esenyurt Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için başlattığı kampanya kapsamında, toplanan yardımlar tırlara yüklenerek bölgeye gönderildi.

- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için başlattığı kampanya kapsamında, toplanan yardımlar tırlara yüklenerek bölgeye gönderildi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Esenyurt Belediyesi, kaymakamlık, Kent Konseyi ve il dernekleri "7 Bölge 7 Renk Esenyurt Tek Yürek" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, Kent Konseyi, İl Dernekler Birliği Platformu, Karadenizliler Platformu ve Muhtarlar Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada çok sayıda koltuk ve halı alındı. Esenyurt Belediyesi Giresun Kültür Evi'nde toplanan yardımlar, selzedelere gönderilmek üzere tırlara yüklenerek, Esenyurt'tan Giresun'a doğru yola çıktı.

"Önemli olan sorunlarla birlikte mücadele edebilmek"

Yardım kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, " Türkiye'nin birçok yerinde zaman zaman sorunlar yaşanıyor ama önemli olan bu sorunlarla mücadele edebilmek. Sorunlarla mücadele edebilmek için birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Esenyurt zaten Türkiye'nin özeti, Türkiye'nin bütün bölgelerinden insanlar var. Türkiye'nin yedi rengini bünyesinde taşıyor ama tek yürek olarak hareket ediyor. Bu yüreğin çarpmasının nedeni de sevgi, saygı, birlik, beraberlik barış kardeşlik duygularıyla içinde olmak. Biz bu duygularla hareket ettiğimiz sürece hem Esenyurt'un hem Türkiye'nin birlik beraberliğine, dostluğuna hizmet etmiş olacağız. Yaşanan sorunların kısa sürede atlatılmasına vesile olacağız. Bugün yaptığımız bu yardım Giresunlu kardeşlerimizin sorunlarının tamamını çözemeyecek ama birlik beraberlik içerisinde olduğumuz için onların sorunlarla baş etmedeki enerjisini artırmış olacağız. Ben emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım beraberce daha güzel şeyler yaparız" dedi.

Başkan Bozkurt'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Giresun Dernek Başkanı ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Ada ise, "Duyarlılığınız, emeğiniz, katkınız ve ortaya koyduğunuz yüreğiniz için her birinize Giresun halkı adına ve Esenyurt'ta yaşayan sorumluluk sahibi bir birey olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumartesi günü Giresun'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak olan Başkan Bozkurt, Esenyurt'tan yola çıkan yardımları halka bizzat kendisi iletecek.

- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı
- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı
- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı
- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı
- Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı

Esenyurt Belediyesi, Kent Konseyi, Esenyurt, Giresun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Esenyurt Giresunlu kardeşlerini unutmadı - Son Dakika

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