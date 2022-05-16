Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şüpheliler yakalandı

16.05.2022 21:16
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şüpheliler yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta 1 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan yaşı küçük 4 kişi muhafaza altına alınırken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta 1 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan yaşı küçük 4 kişi muhafaza altına alınırken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçuyla ilgili Esenyurt'ta çalışma başlattı.

Çınar Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta öğle saatlerinde çıkan kavga konusuyla ilgili olay yerine geçen ekipler, burada? yaşı küçük T.Ç. ve İ.A. ile yaşı küçük B.S. ve E.S. arasında çıkan kavgaya mahallede bulunan yakınlarının da karışması sonucu çıkan arbede esnasında tarafların ayrılması için havaya uyarı ateşi açtı.

Çalışmaların devamında tarafları sakinleştiren ekipler, olaya karıştıkları belirlenen yaşı küçük zanlılar T.Ç, İ.A, B.S. ve E.S'yi yakalayarak muhafaza altına alırken, olaya karışan şüpheli B.S. de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yakalanan 5 zanlıya "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, İstanbul, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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