İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkutan bir yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir zincir marketin deposunda başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken; bölgeden gelen görüntüler korkuttu.
Dumanlar gökyüzüne kadar yükselirken; kentin farklı noktalarından da dumanlar görüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
