Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkutan bir yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir zincir marketin deposunda başladı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken; bölgeden gelen görüntüler korkuttu.

Dumanlar gökyüzüne kadar yükselirken; kentin farklı noktalarından da dumanlar görüldü.