Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
25.01.2026 17:40
İstanbul Esenyurt'ta bir zincir market deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken; dumanlar gökyüzünü kapladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkutan bir yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir zincir marketin deposunda başladı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken; bölgeden gelen görüntüler korkuttu.

Dumanlar gökyüzüne kadar yükselirken; kentin farklı noktalarından da dumanlar görüldü.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alper Elma Alper Elma:
    3 harfli marketmi 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
