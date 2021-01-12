Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı

12.01.2021 09:35

Esenyurt'ta geçen hafta ellerinde meyve ve süt bulunan poşetlerle 95 yaşındaki Fidan Kayı'nın evine giden saldırganlar, yaşlı kadını tartaklayıp kolundaki 3 bileziği gasp ederek kaçtı. Ekipler 73 güvenlik kamerasını 150 saatten fazla incelerken, saldırganlar kıskıvrak yakalandı. Öte yandan görgü tanığı esnafın ise işbirlikçi olduğu ortaya çıktı.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde 31 Aralık 2020 tarihinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ellerindeki biri meyve, diğeri meyve suyu ve süt kutusu bulunan iki poşetle gelen 40 yaşlarındaki 1'i kadın 2 kişi, binanın birinci katında oturan Fidan Kaya'ya belediye yardımı getirdiklerini söyledi.

"BİZİ YANLIŞ ANLADIN"

Ellerindekileri mutfağa bırakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı kadın onları içeri aldı. Şüpheliler yaşlı kadın ile sohbet ederek birlikte gittikleri mutfakta, kolundaki 3 bileziği çıkarmasını istedi. Direnen Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp döven şüpheliler, yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği bırakarak, "Bizi yanlış anladın" diyerek hızla uzaklaştı.

Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Aldığı darbelerle yüzünde ve kolunda morluklar bulunan kadın, balkona çıkarak çevrede bulunan ve daha sonra şüphelilerle işbirliği yaptığı belirlenen esnaf Naci B.'den yardım istedi. 112 görevlileri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kadından elde edilen bilgiler üzerine kapsamlı soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı

İŞBİRLİĞİ YAPAN MARKET SAHİBİ GÖRGÜ TANIĞI OLARAK AÇIKLAMA YAPMIŞ

Şüpheliler ile işbirliği yaptığı belirlenen market sahibi de gözaltına alındı. Şüpheli market sahibinin, DHA muhabirinin görgü tanığı olarak mikrofon uzattığı kişi olduğu da ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin alış veriş yapma ve polis tarafından yakalanma anları kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı

"ALLAH POLİSİMİZDEN VE DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Gasp şokunu atlatabilmek için İstanbul dışına yakınlarının yanına giden Fidan Kaya şüpheliler yakalanınca çok sevindi. Kaya, oğluna çektirdiği teşekkür videosunu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş'a gönderdi. Fidan Kaya videosunda, "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun. Kısa sürede onları yakaladılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar" dedi.

73 KAMERA KAYDI KARE KARE İNCELENDİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaşlı kadının verdiği bilgiler üzerine şüphelilerin geldikleri ve ayrıldıkları saatlerdeki sokakta bulunan tüm hareketliliği değerlendirmek için 15 kilometrelik alandaki iş yerleri ve binaların güvenlik kamera kayıtlarının kopyalarını topladı. 73 ayrı güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı görevliler tarafından kare kare incelendi. Şüphelilerin evden ayrıldıktan sonra Esenyurt Meydanı'nda bir süre dolaşıp altın bilezikleri bozdurmaya çalıştığı, bunları bozdurduktan sonra bir giyim mağazasında alışveriş yaptıktan sonra taksiye bindikleri, taksinin plakasından da Gaziosmanpaşa'ya gittikleri tespit edildi.

Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı

CEZAEVİNDEN ÇIKAN KAYINBİRADERİ İLE GASP YAPMIŞ

Son dönemde peş peşe başarılı operasyonlar düzenleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fidan Kaya'nın oturduğu evin bir sokak arkasında oturan gasptan önce de taşınan kişilerin, şüpheliler Sibel A. ile kayınbiraderi Mehmet A. olduğunu ve bu kişilerin Gaziosmanpaşa'da bir ev kiraladığını belirledi. Ekipler, kiralanan bu eve düzenledikleri baskında iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin gasp sırasında üzerlerinde giydikleri kıyafetlerin yanı sıra evde 'rambo' tipi olarak nitelendirilen bir bıçak ve bozdurulan altın bilezikten kalan paranın bir bölümü bulundu. Şüphelilerden Mehmet A.'nın Çorum'da işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 6 ay önce tahliye edildiği belirlendi. Kuyumcu da iki şüpheliden satın aldığı bilezikleri erittiğini söyledi. Sibel A. ifadesinde, Fidan Kaya'nın altın bileziklerinin gasp edilmesi olayında yaşlı kadının evinin altında dükkanı bulunan market sahibinin kendilerini yönlendirdiğini, gaspı kayınbiraderi ile birlikte yaptıklarını, bileziklerin bozdurulmasından elde ettikleri paranın bir bölümünü market sahibi Naci B'ye verdiklerini, bir bölümünü harcadıklarını anlattı. 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı

Asayiş Büro, Esenyurt, Kadın, DHA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı - Son Dakika


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