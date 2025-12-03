Esenyurt'ta tekerlekli sandalyedeki kişiye otoparkta darbettiler - Son Dakika
Esenyurt'ta tekerlekli sandalyedeki kişiye otoparkta darbettiler

03.12.2025 15:48
Esenyurt'ta bir otoparkta tekerlekli sandalyeli bir kişi, 3 kişi tarafından yere düşürülüp darbedildi. Olay, dün akşam Gökevler Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürerek saldırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler yaralı kişiye yardım etti. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan gru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı. Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

Kaynak: DHA

