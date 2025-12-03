Esenyurt\'ta tekerlekli sandalyedeki kişiye otoparkta darbettiler

ESENYURT'ta 3 kişi otoparkta tartıştıkları, tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan gru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı. Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi