Eşi Doğan Cüceloğlu'nu anlattı - Son Dakika

Eşi Doğan Cüceloğlu'nu anlattı

22.03.2021 11:46
Eşi Doğan Cüceloğlu'nu anlattı, System.String[]

Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun katılımıyla yapılması planlanan Zirve Psikoloji, Cüceloğlu'nun 16 Şubat'ta vefat etmesi nedeniyle onun anısına düzenlendi.

Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun katılımıyla yapılması planlanan Zirve Psikoloji, Cüceloğlu'nun 16 Şubat'ta vefat etmesi nedeniyle onun anısına düzenlendi. Online yapılan etkinlikte Cüceloğlu'nu anlatan eşi göz yaşlarına hakim olamadı. Eşinin hiç kimseye nasihat vermediğini söyleyen Cüceloğlu, "Sohbet ederek kişinin kendini keşfetmesine yardımcı olmaya çalışırdı. Dinleyişi ve tanıklığıyla sizi beslerdi. Kiminle göz göze gelirse veya hangi ortamda bulunsa  niyetinin saflığı ve iyiliği ile ortama damga vururdu" dedi.

Ev Okulu Derneği ve Akansel Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin sponsorluğunda 'Doğan Cüceloğlu Anısına Zirve Psikoloji' etkinliği yapıldı. Online platform üzerinden gerçekleştirilen ve alanında uzman 15 konuşmacının katıldığı zirveye 4 bin kişi katıldı. Zirve, Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren'in moderatörlüğünde, Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun konuşması ile başladı. Anlattıklarıyla katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan Cüceloğlu, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

EŞİ CÜCELOĞLUNU ANLATTI: HİÇ KİMSEYE NASİHAT VERMEZDİ

Doğan Cüceloğlu'nun herkesle iletişim kurduğunu ve niyetinin saflığını anlatan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, "Kiminle göz göze gelirse veya hangi ortamda bulunsa damga vururdu. Ama bu damga sert değildi, konuşması sizi yumuşacık bir hava gibi sarardı. Bir insanla göz göze geldiğinde onun sosyal kimliği yerine özüne odaklanırdı. Karşıdaki kişini mesleği, eğitimi, hiyerarşide en üst ya da en alt makamda olması, cinsiyeti, kadın, erkek, çocuk olması onun için hiç fark etmezdi. Gözüne baktığı tün insanlara aynı saygıyla yaklaşırdı. Bir insanla karşı karşıya geldiğinde 'Çıkarım kadar değer veririm' yerine 'sana nasıl yardımcı olabilirim' derdi" ifadelerini kullandı.

Eşinin hiç kimseye nasihat vermediğini söyleyen Cüceloğlu, "Çünkü 'insan arayış içindeyse ihtiyacı olan şey özüne ulaşmasıdır, nasihat verirseniz kendi özüne ulaşacağı yerde tam tersi özünden uzaklaşacaktır' derdi. Sohbet ederek kişinin kendini keşfetmesine yardımcı olmaya çalışırdı ve 'senden ne öğrenebilirim' derdi. Ayrıca dinleyişi ve tanıklığıyla sizi beslerdi. 'Varsın, doğalsın, sevilmeye layıksın, değerlisin, yapabilirsin, aynı ekipteyiz ve bu ekipte sorumluluklarımız var. Ben kazanınca sen, sen kazanınca ben kazanırım' diye düşünürdü" diye konuştu.

PROF. DR. BULUNMAZ: SAYISIZ İNSANIN KALBİNE DOKUNDU

Yıldız Evliyagil Cüceloğlu'nun ardından açılış konuşmasını yapan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz ise "Doğan Cüceloğlu, Türk insanın duygu, düşünce ve davranışlarını, bilimsel psikoloji kavramlarıyla inceleyen, modern psikolojinin temel kavramlarını Türkiye'den yerel öykülerle ele alan çok sevdiğim kitabı 'İnsan ve Davranışı'yla ve tabii ki aile içi ilişkilerin çocuğun yetişmesini nasıl etkilediği konusuna, psikoloji alanında geliştirilmiş kavramlar yoluyla ve sade bir anlatımla açıklamalar getirdiği o muhteşem 'İçimizdeki Çocuk' kitabıyla sayısız insanın kalbine dokundu. Keşke kendisi de aramızda olsaydı" dedi.

Prof. Dr. Barış Bulunmaz, birey davranışlarını ve bu davranışların altında yatan nedenleri zihinsel süreçleriyle birlikte inceleyen bilim dalı olarak tanımlanan psikolojinin ne kadar önemli olduğunun, pandemi döneminde daha fazla anlaşıldığını vurguladı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs pandemisinin tüm coğrafyalardaki topluluklara hayatın, sevginin, insanın, ruh sağlığının değerini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Bulunmaz şöyle devam etti:

"Özellikle sosyal psikolojinin temel çalışma alanlarını oluşturan insanları ve toplumsal olayları algılayış biçimi, kişisel ilişkiler, sosyal çevreden nasıl etkilendiğimiz ve karşılıklı olarak bu çevreyi nasıl etkilediğimiz gibi konular ön plana çıkmaya başladı. Ayrıca tutumlar, toplumsal cinsiyet, sosyal algı, benlik, ön yargı, siyaset psikolojisi, gruplarda davranış gibi konular da daha çok önemsenmeye başlandı. Bu iki gün boyunca psikoloji üst başlığı altında farklı disiplinler ve bakış açıları üzerinden geniş bir perspektifle alana ilişkin bir yolculuğa çıkacağız. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak bu etkinliğe destek vermekten gurur duyuyoruz. Hem ulusal hem uluslararası organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz."

İki gün süren Zirve Psikoloji'de Gülseren Budayıcıoğlu'ndan, Prof. Dr. Ahmet Şerif İzgören'e Prof Dr. Ayşe Bilge Selçuk'tan, Prof Dr. Mehmet Zihni Sungur'a kadar birçok uzman pandeminin aileye etkilerini, oluşturduğu endişenin yönetilmesini, yeni nesil terapileri, çocukların dünyasına nasıl bakılması gerektiğine kadar birbirinden önemli konuyu masaya yatırdı.


Eşi Doğan Cüceloğlu'nu anlattı
Eşi Doğan Cüceloğlu'nu anlattı

Doğan Cüceloğlu, Mehmet Hilmi, Ayvansaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi Doğan Cüceloğlu'nu anlattı - Son Dakika


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