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Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı - Son Dakika

Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı

18.01.2022 17:03
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı

Isparta'da yanık tedavisi gören hasta eşi için çare arayan vatandaş, kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcıya 100 bin lirasını kaptırdı.

Isparta'da yanık tedavisi gören hasta eşi için çare arayan vatandaş, kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcıya 100 bin lirasını kaptırdı.

Olay, 12 Ocak'ta meydana geldi. Antalya'dan eşinin tedavisi için Isparta'ya gelen 68 yaşındaki Osman Şahin, kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen bir kişi tarafından 100 bin lira dolandırıldı.

68 yaşındaki Osman Şahin, rahatsız olan eşinin tedavisi için Antalya'dan Isparta'ya gelerek kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen bir kişi tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Yaşanan olay öncesi Osman Şahin ile buluşan şahıs, akşam saatlerinde Şahin'i bir otele yerleştirerek 125 TL ödeme yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ertesi gün Osman Şahin'in yanında yaklaşık 100 bin lira olduğunu öğrenen şahıs, paranın çalınma ihtimaline karşı bankaya yatırılması gerektiğini söyledi. Osman Şahin, bunun üzerine özel bir bankadan kendi adına hesap açtırdı, 100 bin lirayı hesaba yatırdı. Osman Şahin hesap açtırırken kullandığı numaraya ait sim kartını ise şahsa verdi. Şahıs, sim kart üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla Şahin'in 100 bin lirasını kendi hesabına gönderdi. Paranın bankaya yatırıldığını sanan Osman Şahin, ardından yeniden otele döndü. Dolandırıldığını ise bankanın kendisini araması sonrası öğrendi.

Osman Şahin, "Eşim rahatsız olduğu için kan takviyesine ihtiyacı vardı. Bunu duyan dolandırıcı, 'ben Norveç'te doktorum, yeğenim Isparta'da yaşıyor, size yardımcı olacak' dedi. Biz de Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde buluştuk, şehir merkezine geçtik. 'Üzerinde para varsa çalınmasın' diyerek benden bankada hesap açmamı istedi. Üzerimde 100 bin TL nakit para vardı. Bankada hesabımızı açtık, parayı yatırdık. Daha sonra benden sim kartımı istedi, sim kartımı kendi telefonuna takarak benim hesaptan kendi hesabına transfer etti" dedi.

DOLANDIRILDIĞINI, BANKANIN KENDİSİNİ ARAMASI SONRASI ÖĞRENDİ

Kendisine yardım ettiğini sandığı şahıs tarafından akşamüstü dolandırıldığını anlayan Şahin, "Akşam üzeri beni bankadan aradılar. 'Osman Bey, sizin bankada yüklü miktarda paranız vardı şu an gözükmüyor' deyince biraz durakladıktan sonra otelde bulunan çocuğa telefonumu gösterdim. Çocuk telefonuma baktıktan sonra, 'Amca senin hesabına 100 bin TL giriş olmuş ama o para çekilmiş' deyince anında bankayı aradık. Banka kartımızı ve sim kartımızı iptal ettirdik. Ben korktum daha sonra emniyeti aradık, polisler otele gelip sordular. Sorduktan sonra bizi emniyete götürdüler, orada şikayetçi oldum. Toplam 100 bin liram gitti. Çok mağdurum" dedi.

Sakarya, İstanbul ve Isparta'da ortak operasyon yapan ekipler, 141 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından Isparta'da olduğunu tespit ettikleri S.Ü.'yü gözaltına aldı. 16 ilde 25 ayrı suça karışmaktan aranan şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı

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Türk Lirası, Osman Şahin, Antalya, Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı yakalandı - Son Dakika
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