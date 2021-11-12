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Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum - Son Dakika

Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum

12.11.2021 21:02

Ordu'da boşanma aşamasında olduğu eşini çocuklarının gözü önünde minibüsle ezerek ölümüne yol açan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İbrahim Pişkin'in ifadesi ortaya çıktı. Cani koca ifadesinde, "Ben çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım" sözleriyle kendisini savundu.

Korgan ilçesine bağlı Merkez Mahallede meydana gelen olayda, kendisine ait aracıyla seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı.

KADINI ARAÇLA EZİP DARBETTİ

Selime Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi.

Son dakika haberleri... Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (3)

ARAÇLA EZİLEN KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Ağır yaralanan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Selime Pişkin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan İbrahim Pişkin olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son dakika haberleri... Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (3)

TUTUKLANDI

Korgan ilçesinde adliyede hakim karşısına çıkan İbrahim P. (47), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Korgan Adliyesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan İbrahim P., burada gerçekleşen mahkeme sonunda tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi.

Son dakika haberleri... Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (3)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KAZAYLA OLDU

İbrahim Pişkin, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, olayın kazayla olduğunu savunarak, "Ben çarptığım kişin eşim olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Kazayla oldu" dedi.

Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum
Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum

Hisarcık, Mahkeme, Korgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum - Son Dakika
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