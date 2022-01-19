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Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

19.01.2022 21:29

Kocaeli'nde eşine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede "Sözün bittiği yerdeyim. Keşke öyle bir şey olmasaydı, takdiri ilahi" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2013 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda, Devlet Demiryolları'nda (TCDD) makine bakım operatörü olarak çalışan Hacı Osman T. (40), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Hayriye T. (30) ile tartışmasının ardından 4 çocuğunun gözleri önünde eşini bıçaklamış ve pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

DOĞALGAZI AÇIP ÇOCUKLARI İLE BEKLEDİ

Olayın ardından evdeki doğalgazı açtıktan sonra çocukları S.T. (16), S.T. (14), Y.T. (10) ve A.M.T. (6) ile evde bekleyen Hacı Osman T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılanma sürecinde tahrik indirimi uygulanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Farklı tarihlerde 3 kez Yargıtay'a gönderilen karar neticesinde dava tekrardan görüldü.

Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu

"KEŞKE ÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI, TAKDİRİ İLAHİ"

Sanık Hacı Osman T., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık SEGBİS ile bağlanırken avukatı ise salonda hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Bir çocuğumum askerlik vakti geldi, diğeri ise evlenme vakti geldi. Her ikisi de benim cezaevinden çıkmamı bekliyor. 9 yıldır tutukluyum, benim babalık vazifelerim bitmiş değil. Büyük sorumluluklarım var. Memuriyetimi kaybettim, sözün bittiği yerdeyim. Keşke öyle bir şey olmasaydı, takdiri ilahi" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Osman T.'nin kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın yargılanma sürecinde sergilediği davranışları da dikkate alan heyet, cezada indirim uygulayarak müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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Devlet Demiryolları, Mahkeme, Kocaeli, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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