Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın davasında karar - Son Dakika

Avcılar'da öğretmen eşini ve aynı zamanda teyzesi olan kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile tarafların avukatı katıldı.

Katılanların avukatı, olaylar dikkate alındığında sanığın kayınvalidesi maktul Fehime Küçük'e karşı tasarlayarak öldürme suçunun unsurlarının oluştuğunu dile getirdi. Küçük ile sanık arasında alt soy-üst soy ilişkisi bulunduğunu aktaran avukat, Çelik'in bu kişiye karşı işlediği suçtan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Çelik'in avukatları ise olayda psikolojik dayatmaların olduğunu savunarak, Çelik'in lehine tahrik hususlarının uygulanmasını ve en alt sınırdan ceza verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik de teslim olduğu günden bu yana her şeyi samimi olarak anlattığını belirterek, "Hiç kimseye yapmadığı şeylerle ilgili olarak isnatta bulunmadım. Ayşegül'ün ağır sözleri ve hakaretleri nedeniyle kendimden geçerek bu olayı gerçekleştirdim. İkinci olay da istemeden gerçekleşti. Kendimden ziyade çocuklarımı düşünüyorum, pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın fiilden sonraki davranışları ve suçun işleniş biçimini dikkate alan mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanık Mehmet Reşit Çelik ile eşi Ayşegül Çelik arasında ailevi sebeplerden dolayı son zamanlarda problemler yaşandığı, olay tarihi olan 27 Temmuz 2018'den bir ay önce maktul Ayşegül Çelik'in boşanma davası açtığı ve sanığın olay günü de çalıştığı okulun yakınına giderek buluştuğu eşiyle boşanma davasıyla ilgili konuştukları sırada tartıştıkları belirtilmişti.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan sanık Çelik'in maktul Ayşegül Çelik'in sokakta telefonla konuştuğunu görmesi üzerine aracındaki silahla maktule çok sayıda ateş ettiği ifade edilen mütalaada, daha sonra çocuklarını görmek üzere evine giden sanığın burada eşiyle arasında oluşan problemlerden sorumlu tuttuğu kayınvalidesi ve aynı zamanda teyzesi olan maktul Fehime Küçük'e de ateş ederek öldürdüğü kaydedilmişti.

Mütalaada, sanık Mehmet Reşit Çelik'in "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.