Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı - Son Dakika

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı

Kahramanmaraş'ta eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen kadın, inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonunda kadın intihardan vazgeçti.

Kahramanmaraş'ta, eşi İ.K.'nin (28) kendisine boşanma davası açtığını öğrenen H.K. (33) inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın, ekiplerin 1.5 saatlik ikna çalışmasının ardından vazgeçirildi.

Metin Feyzioğlu, krize neden Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Olay, akşam saatlerinde Haydarbey Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., iddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen eşi H.K.'ye boşanma davası açtı. Bunun öğrenen, H.K. inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın penceresinde kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.K.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açılırken, ekipler de ikna çalışmasına başladı.

1,5 SAATİKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

H.K. ikna çabalarına olumsuz yanıt verince, olay yerine psikolog çağrıldı. H.K., eşinin boşanma davasından vazgeçmesini isteyince polis olay yerine İ.K.'yi getirdi. İ.K. ve ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının sonunda H.K. intihardan vazgeçti. H.K. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

İNTİHARI SEYREDERKEN SOSYAL MESAFEYİ UMURSAMADILAR

Öte yandan, olayı görüp bölgede toplanan vatandaşlar, o anları izledi. Kalabalığın olayı izlediği sırada sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeyi umursamayan kalabalıktaki bazı kişilerin cep telefonuyla canlı yayın yapması da dikkat çekti. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı - Son Dakika

Son Dakika

00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Metin Feyzioğlu, krize neden Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 00:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]