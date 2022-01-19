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Eşinin kuzenini öldüren erkek, kayıp hamile karısını da öldürüp sazlığa gömmüş! - Son Dakika

Eşinin kuzenini öldüren erkek, kayıp hamile karısını da öldürüp sazlığa gömmüş!

19.01.2022 11:07

Mersin'de 10 gün önce eşinin kuzenini öldürmekten tutuklanan Suriye kökenli cinayet zanlısının kayıp olarak aranan 4 aylık hamile karısını da öldürüp, evlerinin arkasında bulunan bahçedeki sazlığa gömdüğü ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması ile çözülen ikinci cinayetin ardından olayla ilgili aynı aileden 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde iddiaya göre yabancı uyruklu Nasır A. eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) 8 Ocak 2022'de odunla darbederek ağır yaraladı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Nasır A. kısa sürede yakalanarak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAMİLE KARISINI DA ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

Cinayetten sonra araştırma yapan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın (23) yeğeniyle yaptığı görüşmede en son 22 Aralık'ta gördüğünü ve o günden beri kayıp olabileceğini öğrendi. Kayıp kadından çevredeki hiç kimsenin haberi olmaması üzerine araştırmasını sürdüren polis ekipleri, zanlı Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek diğer aile bireyi 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Nasır A.'nın karısını öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine dün bölgede kazı yapan polis ekipleri, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

KUZENİ, GÖRGÜ TANIĞI KALMASIN DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Mahalle sakinleri de olay karşısında şok olduklarını belirterek, önce karısını sonra da görgü tanığı bırakmamak için kuzenini öldürdüğünü duyduklarını söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Tutuklu bulunan Nasır A.'nın yanı sıra cinayetten sonra ona yardım ettiği iddia edilen ve olayı bilerek gizleyen 6 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Hisarcık, Erdemli, Cinayet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin kuzenini öldüren erkek, kayıp hamile karısını da öldürüp sazlığa gömmüş! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin kuzenini öldüren erkek, kayıp hamile karısını da öldürüp sazlığa gömmüş! - Son Dakika
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