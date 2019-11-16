Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

Elinde 'Seni Seviyorum' yazılı pankartla kilometrelerce yol yürüyecek

İSTANBUL - Avrupa Yakasından metrobüs ile Kadıköy, Söğütlüçeşme durağına gelen 42 yaşındaki bir kişi, üç yıllık eşiyle barışabilmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyor. Yürüyüşünün başlangıcında gözyaşı döken adam, elindeki pankartla kilometrelerce yol yürüyüp Ankara'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşmeyi istiyor.

Polisin ikna çabası yetersiz oldu

Eşiyle tartışan ve evden çıkan üç yıllık evli tekstil işçisi 42 yaşındaki Ertan Çeşmecioğlu, 'Seni seviyorum Aysun' yazan pankartla Kadıköy'den Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. D-100 karayolunun yan yolundaki kaldırımdan Ankara istikametine doğru yürüyen Çeşmecioğlu, Kartal'a geldiğinde polis ekiplerince karşılandı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarına rağmen yürümekte ısrarcı olan Çeşmecioğlu, yaklaşık 433 kilometrelik yolu yürümek için tekrar yola koyuldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşeceğini belirten üç yıllık Ertan Çeşmecioğlu, yaşananları şöyle anlattı, "Yoktan yere yuvam yıkılıyor. Karımın bana atmış olduğu bir yalandan dolayı ben kızdım evden çıktım, benim Ankara'ya gitmem lazım, yürüyeyim. Ben Bakanıma yürüyorum, Aile Bakanıma yürüyorum. Boşu boşuna benim yuvam yıkılıyor, kaynanam üç senedir bizde. Onlar üç kardeşler, eşimin adı Aysun Aydın, baldızımın adı Ayşe Koca, bu Mehmet Aydın ile Ayşe Koca hiçbir zaman anneleriyle ilgilenmediler. Hep anneleri bizimle birlikte, anneleri hastalandı ben koştum, hastanelik oldu ben koştum. Karım bütün gün hastanelerde, bizi çökerttiler, sinir sahibi ettiler. Kaynanam eve ne alırsa, akşam geliyorum 'Yok su aldım, yok kaşar aldım' sırf o su aldım dedi diye eve dört buçuk bin liralık su arıtıcısı taktırdım."

Savcı ve hakimlere seslenen kişi yürümeye devam etti

Eşiyle mutlu bir evliliği olduğunu belirten Çeşmecioğlu, Ankara'ya doğru yürüdüğünden eşinin haberi olmadığını söyleyerek, "Evden ben çıktım, ev zaten onların, benim hiçbir şeyim yok bak Aysun dedim. Masrafları bir tek ben yedi buçuk bin lira para verdim gerisini eşim karşıladı. Nikah şekerlerimizi bile biz yaptık. Üç senedir evliyim de biz dolu dolu yaşadık. Ben eşimi çok seviyorum. Kaynanam bizi mahvetti. Onlar bizi mahvettiler. Kaynanam kendisine baktırmak için beni yanına aldı yoksa ben karımla kirada oturacaktım ve mutlu olacaktım. Ben karımı istiyorum, ben karımı çok seviyorum, ben gerekirse öleceğim onun için. Ben Bakanımla konuşacağım, bizi konuşsunlar. Bu insanları böyle hemen mahkemelere gidip de Sayın Savcılarım, Hakimlerim bu insanları bir dinleyin de ondan sonra boşayın. Bir aldatma hiçbir şey yok. Benim kaynanamı köyde bile istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakana seslendi

Ankara'ya ulaştığında Bakan Selçuk ile görüşmek istediğini belirten Çeşmecioğlu, "Bakanımın ellerinden öperim beni barıştırsınlar. Ben karımı çok seviyorum. Sayın Bakanım çok seviyorum" diye seslendi.