Eski ahşap kapılara sanatıyla şekil veriyor - Son Dakika

- Eski ahşap kapılara sanatıyla hayat veriyor

Ahşap oyma ustası Fahrettin Aras:

"Oyma işine ve eskitme yöntemiyle yaptığımız ürünlere şu ara insanlardan çok talep var"

"Salgın döneminde insanların evde kalmaları bize daha çok ulaşmalarına sebep oldu"

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan ahşap ustası, çevreden topladığı eski kapılara sanatını işleyerek yeniden hayat veriyor. Ahşap ustasının elleriyle yeniden can bulan ahşap kapılar özellikle sahil bölgelerindeki mekanları süslüyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan ahşap ustası Fahrettin Aras, özellikle kırsal bölgelerden topladığı eski kapı, dolap gibi ahşapları toplayarak onlara yeniden hayat veriyor. 12 yıldır ahşap oymacılığı yapan Aras özellikle eski kapıları aslına uygun şekilde yeniliyor, bazılarına da yeni tekniklerle motifler işliyor. Aras'ın sanatıyla eski ahşap kapılar, beşikler, dolaplar, masalar yakacak olmaktan kurtulup yeniden kullanıma sunuluyor. Eski ahşap ürünlerin yok olmaktan kurtulup yeniden kullanılır hale gelmesi için üzerine sanatını işleyen Aras, çevresinden eski eşyaları özenle topluyor.

Ahşap oyma işine 12 yıl önce başladığını söyleyen Ahşap Ustası Fahrettin Aras, "Bu işe 12 yıl önce başladım. Önceleri İzmir'de bir akrabamın yanında biraz öğrendim. Daha sonra Bodrum'da bulundum. Orada birkaç yıl başka ustalardan öğrendim. Zaten küçüklükten de kaleme çizime elim yatkındı severdim. Daha sonrasında da bunu ahşaba yansıtmaya çalıştık. Eski kapılar, eski dolap kapakları, yeni malzemeler olsun birçok üründe yeteneğimi kullanmaya başladım. Yeni yeni televizyon ünitesi, sehpa, masa, konsol gibi birçok mobilyayı tamamen ahşaptan oyma ve eskitme yöntemiyle insanların kullanımına sunuyorum" dedi.

"Eski eşyalara merak şu aralar çok fazla"

Eski ahşap ürünlere merakın çok fazla olduğunu belirten Aras, "Eski eşyalara merak şu aralar çok fazla. Oyma işine ve eskitme yöntemiyle yaptığımız ürünlere şu ara insanlardan çok talep var. Daha önceden yanımda çırak vardı. Ancak maalesef korona virüs salgını nedeniyle göndermiyorlar. Yalnız başıma zor oluyor ama bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Talep çok fazla var. İleriki tarihlere gün veriyoruz. Hemen yapıp gönderemiyoruz. Çünkü bir sıralamaya almak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Salgın süreci işleri arttırdı

Salgın süresince insanların evde daha çok vakit geçirmeleri nedeniyle kendisine talebin arttığını belirten Aras, "Bize genelde sosyal medyadan ulaşıyorlar. Salgın döneminde insanların evde kalmaları bize daha çok ulaşmalarına sebep oldu. Daha çok iş yapmamıza neden oldu. Daha çok da ürün çeşidini arttırmamıza sebep oldu. Çünkü insanlar bize başka bir yerde gördükleri ürünün fotoğrafını atıp 'Bunun gibi bir şey yapabilir misiniz?' dediklerinde bizim için de örnek oluyor. O göndermiş oldukları resme göre daha iyisini daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bu da insanların hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Özellikle sahil bölgelerine talep çok"

Eski ahşap ürünleri yok olmaktan kurtardığını belirten Aras, "Bulamadığımız eski kapılar kırılacak, yakılacak heba olup gidecek. Ama biz bulduğumuz eski eşyaları hem bir restorasyon edip üzerinde temizlik çalışması yapıp bir şekilde hayatta durdurmaya çalışıyoruz. İnsanlar da bunu seviyor ve bir şekilde bulduğumuz eski eşyaları topluyoruz. Ağrı'dan, Tekirdağ'dan, Kayseri'den bir çok ilden müşterimiz var. Özellikle sahil bölgelerinde, mekanlar, oteller, vatandaşların kendi evlerine isteyen var. Zor bir iş. Üzerinde hiçbir desen olmayan bir malzemeye şekil veriyorsunuz. Boyaması eskitmesi sonrası ona güzel bir görünüm kazanmasına sebep oluyoruz. Bu da şahsen benim hoşuma gidiyor" dedi.