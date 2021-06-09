Eski Bakan Günay'dan 'Muhtıradan Darbeye' kitabı - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaşamını sürdüren eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 'Muhtıradan Darbeye' adıyla beşinci kitabını yazdı. Arkadaşı olan eski Çanakkale Milletvekili Altan Tuna ile birlikte hazırladığı kitabında Ertuğrul Günay, 1971-1982 yılları arasında yaşanan siyasi olaylara kronolojik biçimde yer verdi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski Çanakkale Milletvekili Altan Tuna ile birlikte pandemi döneminde Demre'de beşinci kitabını hazırladı. Eski Bakan Günay ve Tuna'nın 'Muhtıradan Darbeye' adlı 400 sayfalık kitabının ilk baskısı okurların beğenisine sunuldu.

'İBRET DERSİ NİTELİĞİ TAŞIYOR'Ertuğrul Günay, "Bu yıl 12 Mart Muhtırası'nın 50'nci yılı, 12 Eylül Darbesi 'nin 40'ncı yılı. Arkadaşım Altan Tuna ile kitabımızda, özellikle genç kuşakların yakın siyasi tarihimizle ilgili bilgilenmeleri amacıyla ortak bir çalışma yaptık. Bu çalışma 12 Mart 1971 Muhtırası ile 12 Eylül 1980 Darbesi ve 1982 Anayasası'nın referandumuna kadar geçen süreyi kapsıyor. Yaklaşık yarım yüzyıl önce yaşanan siyasi olaylar, gerginlikler, lider çekişmeleri ve cepheleşmenin Türkiye 'ye ödettiği bedeller, bugün bir ibret dersi niteliği taşıyor. Hayat ileriye doğru yaşanıyor. Ama geriye bakınca, eskiden yaşananları bilince daha fazla anlam kazanıyor. Geriye bakmadan ileriyi yaşayamayız. Geriye bakmadan hayatı anlayamayız. Bu kitapta bunu anlatmaya çalıştık" dedi.'LİDERLERİN ÇEKİŞMESİ TÜRKİYE'YE AĞIR BEDELLER ÖDETTİ'Pandemi sürecinin birçok insan gibi kendisini de daha fazla okuma ve yazma ile meşgul olmaya yönelttiğini vurgulayan Ertuğrul Günay, "Bu kitap bir anlamda bu süreci verimli geçirmenin bir ürünü oldu. Bu kitaptan çıkarılacak en büyük ders, siyasette diyaloğun, işbirliği ve hoşgörü eksikliğinin vahim sonuçlara yol açmasıdır. Özellikle 1970'li yıllarda iki büyük parti (CHP ve AP) farklı arayışlar yerine, birbirleriyle işbirliği yapabilseydi büyük olasılıkla Türkiye bunca bunalımı yaşamazdı. En önemlisi 12 Eylül Darbesi yaşanmayabilirdi. İki büyük partinin kopukluğu, liderlerin çekişmesi Türkiye'ye ekonomik, siyasal ve sosyal ağır bedeller ödetti. Sanıyorum bu ders yeterli bir ibrettir. Kişisel olarak içinde yaşadığımız, iyi ve kötü günlerini anımsadığımız bu dönem, Türkiye nüfusunun yarısından çoğu için tarih; en azından yakın denilebilecek kadar uzakta. Bu kitapta yarım yüzyıl önce Türkiye'de yaşananların bilinmesini, bugünün anlaşılmasına, benzer sorun ve sıkıntıların günümüzde sakınılmaya çalışılmasına katkı sağlayacağını umut ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ertuğrul Günay'ın daha önce yayınlanmış 'Karşı Siyaset', 'Bosna Yazıları', 'Sevgili Anadolu' ve 'Bir Hürriyet Hikayesi' adı kitapları bulunuyor.