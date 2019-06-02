Son Dakika Haberleri: Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti
Son Dakika Politika Haber

Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti

31 dakika önce

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar yaşamını yitirdi.

Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti, System.String[]
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar yaşamını yitirdi.
İşgüzar'ın cenazesi yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından 4 Haziran Salı günü Edremit Bekir Efendi Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Mezarlık'ta toprağa verilecek.
1929 yılında Kozaklı/ Büyükyağlı köyünde doğan İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su Yüksekokullarını bitirdi.
Orman Yüksek Mühendisi olan İşgüzar, çeşitli orman bölge müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya Gazetesi yazarlığının yanı sıra şair ve yazarlıklarıyla da biliniyor. 13, 14 ve 16'ncı Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42. Hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.
İşgüzar, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Kozaklı, Büyükyağlı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 22:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]