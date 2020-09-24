Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir ve Karaköprü belediyelerini ziyaret etti.

Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ve diğer ilgililerce karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Beyazgül'den bilgi alan Yıldırım, şeref defterini imzaladı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, peygamberler şehri olan Şanlıurfa'nın dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını ve bu kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın birçok zenginliğe sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Tarihi, kültürel zenginlikleri olan, tarım gibi her türlü zenginliğe sahip, bölgenin teminatı olan bir ilimiz. Şanlıurfa hemen güneyimizde yaşanan kargaşaya, karışıklığa, iç savaşa rağmen hiçbir şekilde terör olaylarına müsamaha göstermemiş ve asayişi, emniyeti hep önemsemiş bir ilimiz." dedi.

Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin birçok alanda önemli mesafeler aldığını ifade ederek, Beyazgül'e başarılar diledi.

Konuşmanın ardından Yıldırım, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Karaköprü Belediyesine geçen Yıldırım, Belediye Başkanı Metin Baydilli ile bir araya geldi.

Yıldırım'a ziyaretlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız eşlik etti.