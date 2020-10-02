Rektör Karabulut'tan hayırsever iş adamı Akyüz için taziye mesajı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin Battalgazi Kampüsü'ne Hekimhan'daki Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin benzerini yaptıran hayırsever iş insanı Ali Akyüz'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Karabulut, mesajında, Hekimhan'ın eski belediye başkanlarından hayırsever iş adamı Ali Akyüz'ün vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Üniversitemizin bir gönüllü destekçisini kaybettik. Ali amcamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hekimhan halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Rektör Karabulut, Akyüz'ün bugün Hekimhan ilçesinde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:18 - Kaynak: AA
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